استراتيجية سمو الشيخ منصور تدفع قيمة مانشستر سيتي إلى 10 مليارات دولار وتطلق مشاريع كبرى في مانشتيرن ونيويورك

خلال حوارٍ حصري مع القناة الرسمية للنادي، يكشف خلدون المبارك عن نجاح الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأمد التي تبناها سمو الشيخ منصور بن زايد منذ 2008، والتي ارتقت بقيمة مانشستر سيتي من 120 مليون إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مع تفاصيل حول مشروع ميدلوك سكوير في مانشستر والملعب الجديد لنادي نيويورك سيتي.

تحدث خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي ، في مقابلة حصرية مع القناة الرسمية للنادي حول الرؤية الاستثمارية التي ينفذها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان منذ استحواذه على النادي في عام 2008.

أوضح المبارك أن القيمة السوقية للمجموعة ارتفعت من نحو 120 مليون دولار إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار، نتيجة لتطبيق استراتيجية طويلة الأمد ركّزت على استثمارات مستدامة وتوسعات جغرافية هامة. من بين أبرز المشاريع التي تم الكشف عنها مؤخراً، مجمع ميدلوك سكوير في مانشستر، الذي وصفه بأنه الأول من نوعه في أوروبا، حيث يدمج بين الأبنية السكنية، المرافق التجارية، والمناطق الترفيهية، ليخلق بيئة شاملة تسهم في تنمية المدينة وتعزيز إيرادات النادي.

كما تم الإعلان عن إنشاء ملعب خاص بنادي نيويورك سيتي، من المقرر افتتاحه في الموسم القادم، ما يعكس طموحات المجموعة في توسيع حضورها العالمي وتعزيز تجربة المشجعين في أسواق كبرى مثل نيويورك. أكد المبارك أن استثمارات البنية التحتية لا تُعَدّ مجرد تكاليف، بل تُنظر إليها كاستثمارات تدعم توليد الإيرادات المتجددة وتضيف قيمة حقيقية للمجتمع المحلي.

أمّا في ما يتعلق بالملعب الجديد في استاد الاتحاد، فقد وصفه بأنه استثمار مهم يوضح التزام سمو الشيخ منصور بدعم المجتمع في مانشستر وتوسيع إمكانيات النادي على الصعيدين الرياضي والاقتصادي. وأشار إلى أن النهج المتبع يركز على إبقاء الأرباح داخل المجموعة لتعزيز القدرة على تمويل مشاريع مستقبلية، مع الإشارة إلى أن الأداء المالي قد يظهر أحياناً في الخسارة في بعض السنوات، لكن هذه الخسائر تُعد مجرد عوامل زمنية مؤقتة أمام النمو المستدام.

وعن فلسفة سمو الشيخ منصور في إدارة الأعمال والاستثمار، أوضح المبارك أن هناك نماذج متعددة للاستثمار تتراوح بين تحقيق الأرباح الفورية وإعادة استثمار العائدات لزيادة قيمة المؤسسة على المدى الطويل. وأكد أن هدفه ليس بيع الأصول، بل الحفاظ على الملكية وتعزيز قيمتها. ورداً على سؤال حول إمكانية بيع حصة من النادي، صرح أن البيع غير وارد مطلقاً، وأن الرؤية ترتكز على استمرار النمو وتوسيع نطاق تأثير النادي كعلامة تجارية متكاملة تجمع بين كرة القدم والترفيه.

وأضاف أن نجاح مجموعة مانشستر سيتي في دمج الرياضة مع المشاريع العقارية والترفيهية يعكس قدرة النادي على التكيّف مع التحولات السريعة في عالم الرياضة وتلبية تطلّعات المشجعين والمتعاملين على حدٍ سواء. هذه الاستراتيجية، التي بُنيت على أساس استثمار مستمر وإعادة استثمار الأرباح، ساهمت في رفع قيمة المجموعة إلى مستويات غير مسبوقة، وتؤكد أن المستقبل سيستمر في تحقيق مزيد من الإنجازات والارتفاع في القيمة السوقية





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