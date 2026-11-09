استخراج دودة طفيلية من دماغ امرأة أسترالية لأول مرة في التاريخ

فريق جراحي أسترالي يستخرج دودة Ophidascaris robertsi الحية من دماغ امرأة تبلغ 64 عاماً، في حالة طبية نادرة تكشف عن انتقال الطفيليات للإنسان عبر النباتات الملوثة.

في سابقة طبية عالمية لم يسبق لها مثيل، نجح فريق جراحي متخصص في استخلاص دودة طفيلية حية من دماغ امرأة أسترالية تبلغ من العمر 64 عاماً، مما أثار انتباه المجتمع العلمي والطبي الدولي. وقد استمرت حالة المريضة في التدهور الصحي والنفسي لأكثر من عام، حيث عانت من مشاكل حادة في الذاكرة، واكتئاب عميق، واضطرابات رئوية طويلة الأمد لم يتم تشخيصها بدقة في مراحلها الأولى.

طبيعة الطفيلي ونادرتها في البشر

تنتمي الدودة التي تم استخراجها بنجاح إلى نوع Ophidascaris robertsi، وهو طفيلي من الديدان الأسطوانية التي تعيش عادة في الجهاز الهضمي لثعابين السجاد الأسترالية. ووفقاً لدراسة علمية مفصلة نُشرت في مجلة "Emerging Infectious Diseases" التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية، لم يسبق قط تسجيل إصابة بشري بهذا النوع المحدد من الطفيليات قبل هذه الحالة الاستثنائية، مما يجعلها مرجعاً جديداً في الأدبيات الطبية العالمية.

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تفاصيل التشخيص والتدخل الجراحي

بدأت رحلة المعاناة للمريضة في يناير 2021، عندما قدمت إلى الأطباء تشكو من آلام البطن وسعال جاف مستمر وتعرق ليلي مفرط. أظهرت الفحوصات الدموية ارتفاعاً هائلاً في عدد الخلايا الحمضية، حيث وصل الرقم إلى نحو 20 ضعف المعدل الطبيعي، وهي مؤشر قوي على العدوى الطفيلية. كما كشفت الأشعة المقطعية عن وجود آفات في الرئتين والكبد والطحال، مما دفع الأطباء لبدء علاج بالكورتيكوستيرويدات ومثبطات المناعة.

في عام 2022، شهدت حالة المريضة تدهوراً في الذاكرة واكتئاباً متزايداً، وكشف التصوير بالرنين المغناطيسي عن آفة في الفص الجبهي الأيمن للدماغ يبلغ حجمها 13 × 10 مليمترات. وفي يونيو من نفس العام، أجري تدخل جراحي لأخذ عينة، وفوجئ الفريق الطبي بوجود دودة حمراء حية تتحرك داخل أنسجة الدماغ، وبلغ طولها نحو 80 مليمتراً أي ما يزيد قليلاً عن 8 سنتيمترات، بقطر لا يتجاوز مليمتراً واحداً.

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مصادر العدوى وآليات انتقالها

أثبتت التحاليل الجينية المستقلة التي أجريت في جامعتي سيدني وملبورن أن الطفيلي ينتمي إلى نوع Ophidascaris robertsi بنسبة تطابق جيني تجاوزت 99.7%. وكشفت التحقيقات أن المريضة لم تتعامل مع الثعابين مباشرة، لكنها اعتادت جمع نبات بري صالح للأكل يُعرف باسم Warrigal Greens بالقرب من بحيرة ترتادها ثعابين السجاد. ويرجح الباحثون أنها تعرضت لبيوض الطفيلي عبر نباتات ملوثة أو ملامسة غير مباشرة لأيدي أو أدوات مطبخ.

يبدأ دورة حياة هذا الطفيلي بخروج بيوضه مع فضلات الثعابين، ثم ابتلاعها من قبل الثدييات الصغيرة، قبل انتقال العدوى مجدداً للثعابين عند افتراسها. ويشير الخبراء إلى أن العلاج المثبط للمناعة الذي تلقته المريضة ربما سهّل انتقال اليرقة إلى الجهاز العصبي المركزي، وهو مسار غير موثق سابقاً لهذا النوع.

التعافي والمستقبل الطبي للحالة

بعد الاستخراج الجراحي، تلقت المريضة علاجا بدوائي الإيفرمكتين والألبيندازول للقضاء على أي يرقات متبقية. وبعد ستة أشهر، عادت مستويات الخلايا الحمضية في الدم إلى معدلاتها الطبيعية، واختفت الآفات الرئوية، مع تحسن كبير في الأعراض العصبية والنفسية. وتؤكد هذه الحالة أهمية غسل النباتات جيداً قبل تناولها، خاصة تلك التي تجمع من مناطق قد ترتادها الثعابين.