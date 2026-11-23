سجلت الصين قفزة تاريخية في واردات الذهب بلغت قيمتها 209 مليار دولار، مما ساهم في تعديل الفائض التجاري وتغيير هيكلية الاستثمارات الوطنية لتجنب الضغوط التجارية العالمية.

أظهرت البيانات الإحصائية الرسمية عن الصين ارتفاعاً غير مسبوق في مشتريات الذهب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت قيمة الواردات نحو 209 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر، مما شكل موجة شراء واسعة ساهمت في تعديل المؤشرات التجارية للبلاد.

آليات تأثير واردات الذهب على الميزان التجاري

ارتفعت واردات الذهب بكميات وقيم تضاعفت أكثر من مرتين في يناير مقارنة بالشهر السابق، مع استمرار الزخم التصاعدي خلال الفترة اللاحقة لتسجل مستوياتاً تاريخية تعادل حوالي 8% من إجمالي واردات البلاد وفقاً للإحصاءات الجمركية الأحدث.

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أدى هذا الارتفاع الكبير في الواردات إلى تأجيل تجاوز الفائض التجاري الصيني حاجز تريليون دولار إلى شهر أكتوبر بدلاً من سبتمبر، حيث تعمل زيادة قيمة الواردات المسجلة على تقليص الفارق الحسابي بين الصادرات والواردات رغم أن الذهب يمثل أصلًا ماليًا ووسيلة ادخار.

وفقاً لتقديرات براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية، كان من المتوقع أن يصل الفائض التجاري الصيني إلى نحو 1.5 تريليون دولار لولا تراكم واردات الذهب، بينما تشير التوقعات الحالية مع استمرار وتيرة المشتريات إلى بلوغ الفائض نحو 1.3 تريليون دولار.

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تحول استراتيجي في سلوك المستثمرين الصينيين

تعكس القفزة في الواردات تحولاً جذرياً في طبيعة الطلب الصيني، إذ لم تعد المشغولات الذهبية المحرك الرئيسي، حيث تمثل الآن أقل من ثلث إجمالي الطلب، بينما سجل استهلاك المجوهرات أدنى مستوياته في نحو عقدين خلال النصف الأول من العام.

تزايدت اتجاهات الأسر الصينية نحو السبائك والمعدن النفيس كملاذ آمن وأداة لتنويع المدخرات، خصوصاً في ظل استمرار ضعف سوق العقارات وتراجع جاذبية بعض الأصول التقليدية، مما عزز مؤشرات انتقال جانب أكبر من الطلب نحو الاستثمار والاحتفاظ بالذهب.

أسهم ارتفاع الأسعار المحلية للذهب مقارنة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى قوة عملات اليوان، في جعل استيراد الذهب أكثر جاذبية للجهات المرخصة، ومنحت القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو البنوك مرونة أكبر في استخدام حصص الاستيراد المخصصة لها.

التزامات بكين الاقتصادية والمواقف الدولية

تضاعف الاهتمام الحكومي بالذهب بالتزامن مع تعهد نائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفنغ، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بتحويل الصين إلى سوق عالمية للتجارة وليس مجرد قاعدة صناعية وإنتاجية، في خطوة استراتيجية لتعزيز الدور العالمي.

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نقل تومي شيه من بنك أوفرسي تشاينيز بانكينغ أن ارتفاع واردات الذهب يقلص حسابياً الفائض التجاري السلعي المعلن، ويمكن أن يوفر هامشاً من التخفيف في مواجهة الخلافات التجارية مع الشركاء الدوليين الذين يبدون قلقاً متزايداً بشأن اتساع الفائض الصيني.

تعد الصين أكبر منتج ومستهلك للذهب عالمياً لكنها تفرض رقابة مشددة عبر نظام حصص استيراد، ويشير محللون إلى أن التوسع الكبير قد يرتبط بتعديلات في هذه الحصص دون إعلان تفاصيل جديدة من السلطات الصينية.

الآثار المستقبلية والبيانات الاقتصادية الكلية

ارتفعت قيمة واردات الصين الإجمالية بنسبة 29% خلال الأشهر العشرة الأولى مقارنة بـ 2025، متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والرقائق الإلكترونية، بينما استفادت الصادرات من قوة الطلب الخارجي وزيادة أحجام الشحنات.

تتوقع التقديرات وصول الفائض التجاري إلى نحو 1.3 تريليون دولار خلال عام 2026، مقارنة بمستواه القياسي البالغ 1.2 تريليون دولار المسجل العام الماضي، مما يؤكد دور الذهب كعامل مؤثر في تركيبة التجارة الخارجية.