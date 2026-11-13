ارتفاع الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية ومستقبل الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة مع استعادة المستثمرين للثقة بعد أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وسط ترقب شديد لبيانات التضخم الأمريكية وتوقعات برفع الفائدة في ديسمبر.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع عودة نشاط الشراء من قبل المستثمرين الذين سعوا لاقتناص الفرص المتاحة بعد أن سجلت الأسعار أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، وذلك في وقت تنتظر فيه الأسواق العالمية بإقباض أنفاسها صدور بيانات هامة حول التضخم في الولايات المتحدة. وخلال تعاملات اليوم، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة قدرها 0.6 في المائة ليسجل سعر 3898.27 دولاراً للأوقية الواحدة، على الرغم من أنه خسر ما نسبته 4.1 في المائة من قيمته منذ بداية الأسبوع الحالي.

تحليل حركة الأسعار وعوامل التشبع

شرح كلفن وونج، كبير محللي السوق لدى مؤسسة أواندا، أن الحركة السعرية اليوم تشبه إلى حد كبير تعديلاً للمراكز الاستثمارية، لا سيما وأن العديد من مؤشرات الزخم قصيرة الأجل خلال اليوم كانت قد وصلت إلى مستويات بالغة في التشبع البيعي بعد الهبوط الحاد الذي شهدناه بالأمس. وأضاف أنه أحد المحركات قصيرة الأمد التي قد تكون إيجابية بالنسبة للذهب هو حدوث تحول مفاجئ في عائد سندات الخزانة الأمريكية، ما قد يؤدي إلى هبوط سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى.

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أسعار الفائدة وتوقعات ديسمبر

وصلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أمس الخميس إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025، مع ارتفاع أسعار النفط بدفعة من تلاشي الآمال في إنهاء صراع الشرق الأوسط، لتتصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالية بنسبة 89 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، في حين تبلغ احتمالية رفع أكبر بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 11 في المائة.

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مواقف الفيدرالي وبيانات سوق العمل

ورجح جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أمس الخميس المضي قدماً في نهج التشديد النقدي مع سعي البنك المركزي الأمريكي إلى خفض مستويات التضخم المرتفعة في اقتصاد يتمتع بمتانة بشكل عام. وعلى الرغم من اعتبار الذهب عادة أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته للمستثمرين، وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع استقرار سوق العمل.

أداء المعادن الثمينة الأخرى

في سياق متصل، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 50.05 دولاراً للأوقية، لكن البلاتين هبط بنسبة 0.1 في المائة ليسجل 1517.06 دولاراً. وفي الوقت نفسه، صعد البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى مستوى 1009.62 دولاراً، مع توجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاضات على أساس أسبوعي.