ارتفاع أسعار الذهب مدعوماً بانخفاض أسعار النفط وضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار، في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق التوصل إلى حل ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

ارتفعت أسعار ال ذهب اليوم الخميس مدعومة بانخفاض أسعار ال نفط الخام وضعف ال دولار ، في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق التوصل إلى حل ينهي ال حرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4450.16 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4477 دولاراً. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار بهدف إنهاء الأعمال القتالية بينهما، مما عزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الصراع مع إيران.

ووافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس الأربعاء على قرار يمنع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، مما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر. وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعدما دعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.26 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1863.25 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1307.67 دولارات





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ذهب أسعار نفط دولار حرب إيران

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