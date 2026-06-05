ارتفاع قياسي في مبيعات الشاشات الكبيرة بالإمارات استعداداً لكأس العالم 2026

يشهد سوق الشاشات التلفزيونية في دولة الإمارات نمواً غير مسبوق تجاوز 40% فصاعداً مدفوعاً بالاستعدادات المكثفة لكأس العالم لكرة القدم 2026. لا يقتصر الطلب على الأفراد بل يشمل قطاع الضيافة بكامله من فنادق ومقاهٍ ومطاعم تسعى لتجهيز مواقعها بشاشات كبيرة قد تصل إلى 115 بوصة لتلبية احتياجات الجماهير. أبرز التطورات: نمو الشحنات العالمية 6%، ارتفاع مبيعات الشاشات 75 بوصة فأكثر بنسبة 25-35% ربع سنوياً، وتركيز المؤسسات على تقنيات 8K للدقة الفائقة. ومع ذلك، يعاني السوق من شح في العروض والتخفيضات due to supply constraints.

يشهد سوق الشاشات التلفزيونية في الإمارات نموًا ملحوظًا يتجاوز 40% مقارنة بمعدلات الطلب المعتادة، driven by anticipation for the FIFA World Cup 2026 starting on June 11.

The demand is not limited to individual consumers but extends significantly to the hospitality sector, including hotels, cafes, and restaurants preparing to host fans during the tournament. Large-screen TVs, particularly those measuring 75 inches and above, are experiencing strong quarterly growth rates of 25-35%, with some venues opting for screens as large as 115 inches. Industry experts from electronics retailers like Jackys Electronics and TCL Dubai attribute this surge to global sporting event enthusiasm and effective marketing by major brands.

However, the rapid increase in demand has led to limited discounts and stock availability in the current market. Meanwhile, global TV shipments grew by 6% in Q1 2026 as distributors built inventory ahead of the World Cup, according to research firm Omdia.

While individual buyers tend to prefer 65-75 inch models, hospitality establishments favor even larger sizes, often with advanced 8K technology for superior image clarity, reflecting a broader consumer trend towards bigger screens as the preferred choice for collective viewing experiences





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