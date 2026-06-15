ارتفاع حاد لوول ستريت بعد اتفاق أمريكي إيراني وفتح مضيق هرمز

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بشكل ملحوظ بعد إعلان الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، وسط ترقب بيانات اقتصادية واجتماع الفيدرالي.

شهدت الأسواق المالية الأمريكية حركة صعودية قوية يوم الاثنين، مع بداية أسبوع التداول المختصر بسبب العطلة الفيدرالية، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الاتفاق بين البلدين أصبح نهائيًا، مما أدى إلى تفاؤل واسع لدى المستثمرين. ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين يوم الجمعة في سويسرا، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. كما أذن ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحن النفط، مما ساهم في هبوط حاد في أسعار الخام.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن المضيق سيفتح دون فرض رسوم مرور على المدى الطويل، مما يعزز من تدفق النفط عالميًا





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