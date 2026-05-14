ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال عطلة عيد الأضحى في الإمارات

وفقاً لمسح أجرته ‘الإمارات اليوم’ على مواقع إلكترونية لشركات الطيران ووكلاء حجز، فإن هناك رحلات رفعت إشعارات تفيد بأن المقاعد الأساسية ‘نفدت بالكامل’، أو أن الرحلات أصبحت ‘مكتملة الإشغال’، ما يفتح المجال أمام المسافرين للحجز ضمن فئات أعلى سعراً. كما أكدت وكالات سفر أن طول عطلة عيد الأضحى للعام الجاري، رفع وتيرة الحجوزات بصورة ملحوظة، خلال الأيام الماضية، على عدد كبير من الرحلات المباشرة إلى الوجهات العربية الأكثر طلباً.

صلاح منصور: الإجازة الطويلة خلال العام الجاري عزّزت الطلب بصورة أكبر، ما أدى إلى تسارع الحجوزات ، واختفاء الأسعار المنخفضة. شريف الفرم: محدودية المقاعد على الرحلات المباشرة، إلى جانب ارتفاع نسب الحجز المبكر، أسهما في دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة.

أكّدت وكالات سفر أن طول عطلة عيد الأضحى للعام الجاري، رفع وتيرة الحجوزات بصورة ملحوظة، خلال الأيام الماضية، على عدد كبير من الرحلات المباشرة إلى الوجهات العربية الأكثر طلباً وتشمل: القاهرة وعمّان وبيروت ودمشق، ما دفع أسعار تذاكر الطيران إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالحجوزات المبكرة والفترات الاعتيادية. ووفقاً لمسح أجرته ‘الإمارات اليوم’ على مواقع إلكترونية لشركات الطيران ووكلاء حجز، فإن هناك رحلات رفعت إشعارات تفيد بأن المقاعد الأساسية ‘نفدت بالكامل’، أو أن الرحلات أصبحت ‘مكتملة الإشغال’، ما يفتح المجال أمام المسافرين للحجز ضمن فئات أعلى سعراً





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سفر طيران عيد الأضحى إجازة طويلة تسارع الحجوزات ارتفاع الأسعار

United States Latest News, United States Headlines