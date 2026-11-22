شركات تقنية ترفع أسعار خوادم إنفيديا بنسبة تصل إلى 45٪، مما يزيد التكاليف على قطاع التمويل والتداول مثل جين ستريت وأوبتيفر في ظل ضغوط البنية التحتية.

شهدت أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي المدعومة بمعالجات شركة إنفيديا ارتفاعاً كبيراً وجذرياً، حيث تلجأ شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تعديل العقود المبرمة مع المشترين بشكل أحادي الجانب بعد أشهر من التوقيع. هذا التحول يهدف إلى نقل عبء التكاليف الباهظة للبنية التحتية الرقمية مباشرة إلى العملاء النهائيين، خاصة تلك الشركات التي تعتمد بشكل مكثف على الحوسبة المتقدمة. وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على إعادة توازن القوى في سوق المعدات التقنية المتخصصة خلال الفترة الأخيرة.

آلية الارتفاع المفاجئ في عقود التوريد

تقوم شركات تصنيع وتوزيع رائدة مثل ديل وإتش بي إي ولينوفو وسوبرمايكرو ببيع خوادم متكاملة تحتوي على مكونات حيوية مثل وحدات معالجة الرسومات المنتجة من قبل إنفيديا و إيه إم دي، بالإضافة إلى رقائق الذاكرة ومعدات الشبكات المتطورة.عادة ما تتم مفاوضات وإبرام الصفقات طويلة الأجل قبل موعد التسليم الفعلي بوقت طويل، مما يعطي انطباعاً بالاستقرار في الأسعار.

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لكن الواقع العملي يختلف تماماً، فمع اقتراب موعد التسليم وتوفر المعدات فعلياً، تطالب شركات التكنولوجيا بأسعار أعلى بكثير من تلك التي تم الاتفاق عليها مبدئياً. وهذا السلوك يتعارض مع مبادئ العقود الثابتة، حيث يتم استغلال الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة لتطبيق رسوم إضافية غير متوقعة على المشترين.

تأثير الارتفاع على كبريات شركات التداول

تتأثر بشكل رئيسي شركات الخدمات المالية والتداول، التي تعد من بين أكبر المشترين لهذه المعدات التقنية الضخمة بعد شركات التكنولوجيا العملاقة. وتسعى هذه الكيانات الحساسة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة ومبتكرة لدعم الأبحاث المعقدة والخوارزميات المتطورة التي تعتمد عليها استراتيجيات التداول المالي بفعالية. ومن بين الشركات المتضررة مباشرة من هذه الزيادات جين ستريت وأوبتيفر وهدسون ريفر تريدينغ.

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تحمل هذه الشركات تكاليف إضافية كبيرة للحصول على المعدات المتخصصة اللازمة لتوسيع قدراتها الحاسوبية ومواكبة المنافسة في السوق. وتُعد هذه التكاليف عبئاً غير متوقع على ميزانيات هذه الشركات، مما يؤثر على هوامش ربحها واستثماراتها المستقبلية في تطوير البنية التحتية.

تفاصيل النسب المئوية والتغيرات السعرية

كشف مصادر مطلعة على الملف أن الزيادات في الأسعار تتراوح بشكل كبير بين 25 في المائة و30 في المائة، في بعض الحالات النادرة قد تصل إلى 45 في المائة. هذه الفجوة السعرية الكبيرة تثير قلقاً شديداً لدى المشترين بسبب التباين الهائل بين السعر المتفق عليه قبل أشهر والتكلفة النهائية الفعلية عند استلام المعدات.

وبحسب المصادر نفسها، ارتفعت أسعار خوادم وحدات معالجة الرسومات بما لا يقل عن 20 في المائة إلى 30 في المائة، بينما تضاعفت أسعار وحدات المعالجة المركزية، التي تمثل الذاكرة جزءاً كبيراً من تكلفتها، ثلاث مرات أو أكثر. هذا الارتفاع الحاد يعكس شح العرض أو ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية في سلسلة التوريد العالمية.

توقعات المستقبلي ورد فعل المشترين

أضاف مصدر آخر أن العقود باتت تُبرم بأسعار استرشادية فقط، مع احتمال ارتفاعها بصورة كبيرة بحلول موعد التوريد الفعلي. يشير هذا إلى تحول في طبيعة العقود من اتفاقات ثابتة إلى اتفاقات مرنة تخضع لتقلبات السوق. على الرغم من هذا، يواصل المشترين قبول الزيادات المفروضة لأن قدرات الحوسبة أصبحت ذات قيمة استراتيجية لا غنى عنها لأعمالهم.

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في ظل هذه الظروف، يجد المشترون أنفسهم أمام خيارين صعبين: إما تقبل الارتفاعات الجذرية لضمان استمرارية عملياتهم، أو مواجهة مخاطر تأخر المشاريع التقنية الحيوية. يُعد هذا الوضع تحدياً كبيراً لشركات التكنولوجيا المالية التي تعتمد بشكل كلي على السرعة والدقة في المعالجات الحسابية.