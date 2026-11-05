ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تهاوي أسهم التكنولوجيا وتراجع النفط

ارتفعت المؤشرات الأوروبية بقيادة قطاع التعدين وسط تراجع أسهم التكنولوجيا وتأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على قطاع الذكاء الاصطناعي وسعر النفط الخام.

شهدت أسواق المال الأوروبية في مستهل تداولات يوم الخميس ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الرئيسية، حيث قادت شركات التعدين الزحف التصاعدي للمؤشرات. يأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تشهد فيه أسهم التكنولوجيا تراجعًا حادًا نتيجة تقييم المستثمرين للتداعيات المحتملة لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، والتي شهدت فوزا كاسحا لمرشحي الحزب الديمقراطي على قطاع التقنية العالمي.

مؤشرات صعودية وارتفاع قطاع التعدين

قفز المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.5 في المئة ليسجل 660.33 نقطة بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى يقترب بشدة من أعلى قيمة له خلال شهرين والتي كانت قد سجلت في الجلسة السابقة. واستفاد قطاع الموارد الأساسية بشكل كبير من هذا الزخم، مسجلا نموًا بنسبة 2.7 في المئة خلال التعاملات.

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نتائج أرسيلورميتال تؤثر على السوق

تصدر سهم شركة أرسيلورميتال قطاع الصلب مدفوعا بتصريحات مالية قوية، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 6 في المئة بعد أن تفوقت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم على توقعات الأرباح الأساسية في تقاريرها المالية الأخيرة. يعكس هذا الأداء قويًا في قطاع المواد الخام الثقة المستثمرة في استمرار نمو الطلب العالمي على الفولاذ والمعادن الأساسية في الأشهر المقبلة.

تأثير الانتخابات الأمريكية على التكنولوجيا

على النقيض من قطاع التعدين، تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بيع حادة، إذ انخفض سهم شركة إيه.إس.إم.إل بنسبة 2.7 في المئة، بينما تراجعت أسهم شركة سويتيك بنسبة 4.5 في المئة. جاءت هذه الخسائر متزامنة مع الهبوط في الأسواق الآسيوية، وتعكس مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التحكم الديمقراطي إلى إبطاء وتيرة التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.

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أسعار النفط وتوقعات ترامب

تلقت الأسواق دعمًا إضافيًا من تداول خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن التضخم. يشيع الاعتقاد بين المحللين بأن الخسارة الأخيرة التي مني بها الجمهوريون في الانتخابات قد تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب تصعيد الصراع الجيوسياسي مع إيران، وهو ما قد يساهم في استقرار أسواق الطاقة لفترة مؤقتة.

تحذيرات راينميتال وتراجع حاد

شهد سهم شركة راينميتال هبوطًا حادًا بنسبة 14 في المئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات لعام 2026 للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وأوضحت الشركة أنها لم تعد تتوقع الفوز بعقد برنامج مركبات أرمينيوس بوكسر الألماني، مؤكدة أن إيرادات ذخائر المدفوعات ستتأخر بسبب بطء الإجراءات والموافقات على الدفعات الإنتاجية المتأخرة.