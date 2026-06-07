ارتفاع حاد في أسعار تذاكر السفر مع بدء موسم العطلات الصيفية 2026

سجل مؤشر أسعار تذاكر السفر قفزات كبيرة مع إطلاق موسم العطلات الصيفية وإجازة المدارس، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 30% على بعض الخطوط نتيجة طلب قوي ومتزايد ومعدلات حجز تجاوزت 90%. تشهد الوجهات الإقليمية مثل القاهرة وعمان وبيروت وبغداد طلباً كبيراً من الوافدين، بينما يتجه هواة السياحة إلى تركيا والمملكة المتحدة ودول أوروبا الشرقية وفرنسا وألمانيا. أظهرت بيانات الحجز تقليص الفجوة السعرية بين毯ש Messages have been truncated for space reasons. Please continue the summary based on the provided text.

يشهد مؤشر أسعار تذاكر السفر ارتفاعاً ملحوظاً ومتسارعاً بالتزامن مع بداية موسم العطلات الصيفية وإجازة المدارس، في ظل طلب قوي ومتزايد على السفر، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 30% على بعض الخطوط الجوية، مدفوعة بارتفاع معدلات الحجز التي تجاوزت 90%، واستمرار الزخم الشرائي مع اقتراب ذروة الموسم، وهي فترة السفر خلال الثلث الأخير من شهر يونيو 2026، والعودة خلال الثلث الأخير من سبتمبر 2026.

وبحسب مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر، فإن أسعار التذاكر مع بداية ونهاية العطلة الصيفية تشهد ارتفاعاً يصل إلى أكثر من 30% مقارنة بالأيام العادية، مؤكدين أن قاعدة العرض والطلب هي المعيار الرئيسي لتحديد الأسعار التي تختلف من وقت لآخر ومن وجهة إلى أخرى حسب وقت الحجز. وأضافت المصادر أن معظم شركات الطيران广东省提升运力以满足日益增长的旅行需求。根据预订网站数据，往返机票价格在2026年6月中旬出发的航班以及8月最后一周返回的航班上保持在较高水平。例如，从迪拜到开罗的机票价格在2500-3200迪拉姆之间，到安曼在2400-3800迪拉姆之间，到巴格达在1750-3700迪拉姆之间，从迪拜到大马士革的平均价格在2900-3100迪拉姆之间，而从迪拜到伦敦希思罗的往返平均价格为4500-4700迪拉德姆，迪拜到伊斯坦布尔在1400-2500迪拉姆之间。数据还显示，在旅行需求上升的推动下，商业航空和经济航空之间的价格差距正在缩小，在某些目的地甚至出现经济舱票价超过商务舱的情况。 وشهد مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في موقع ويبو، طلباً قوياً على السفر من الإمارات خلال العطلة الدراسية الصيفية، مدفوعاً برغبة العائلات في الاستفادة من فترة الإجازات الطويلة.

وتتصدر وجهات مثل تركيا، ومصر، وتايلاند، والمملكة المتحدة، وأذربيجان قائمة الوجهات الأكثر بحثاً وحجزاماً بين المقيمين، بينما يواصل المواطنون الخليجيون إظهار اهتمام قوي بالوجهات الأوروبية والآسيوية التي تجمع بين الطقس المعتدل والأنشطة العائلية. ورغم تحديات ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الوقود عالمياً، لا يزال الطلب على السفر يتمتع بمرونة جيدة، لكن المسافرين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار وأكثر ميلاً للمقارنة بين الخيارات المختلفة قبل الحجز.

وذكر حميدان أن متوسط أسعار التذاكر خلال موسم العطلات يرتفع عادةً بنسب تتراوح بين 15% و30% مقارنةً بالفترات الاعتيادية، مع تفاوت واضح بحسب الوجهة وتوقيت الحجز، لذلك ينصح المسافرين بالتخطيط المبكر والاستفادة من أدوات مقارنة الأسعار والتنبيهات السعرية للحصول على أفضل قيمة ممكنة. ويعكس هذا الحراك الموسمي تحولاً واضحاً في سلوك المسافرين، إذ باتت العائلات تخطط لرحلاتها قبل وقت كافٍ لتجنب ارتفاع الأسعار وضمان توفر الخيارات المناسبة، سواء من حيث الرحلات المباشرة أو أماكن الإقامة الملائمة للأطفال.

كما يبرز توجه متزايد نحو الوجهات التي توفر تجارب متكاملة تشمل الطبيعة والأنشطة الترفيهية والتسوق، إلى جانب سهولة إجراءات التأشيرة وتنوع العروض السياحية. ومن جانبه، أوضح شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة شريف هاوس للسياحة والسفر، أن بيانات الحجوزات السنوية تشير إلى وجود فروقات سعرية ملحوظة بين السفر في شهر يونيو مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، حيث تمتد هذه الفروقات لتشمل ليس فقط أسعار تذاكر الطيران، بل أيضاً تكاليف الإقامة الفندقية والخدمات السياحية الأخرى.

وأضاف الفرم أن شركات الطيران تتعامل بكفاءة مع هذا الطلب المتزايد، كما تقوم بزيادة عدد الرحلات إلى بعض الوجهات الموسمية، إلى جانب تعزيز فرق الدعم والمساعدة الأرضية، لضمان انسيابية الإجراءات للمسافرين





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