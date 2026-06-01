ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في لبنان ومخاوف إطالة إغلاق مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في لبنان ومخاوف إطالة إغلاق مضيق هرمز وتأثيرها على الإمدادات رغم ضعف بيانات الصين.

ارتفعت أسعار ال نفط بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في لبنان ومخاوف إطالة إغلاق مضيق هرمز وتأثيرها على الإمدادات رغم ضعف بيانات الصين. أمرت إسرائيل قواتها بزيادة التوغل في لبنان ، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن منذ أكثر من ستة أسابيع.

كما زاد القلق من إبقاء مضيق هرمز مغلقاً لفترة أطول. وعقب إعلان وقف إطلاق النار، أعلنت إسرائيل وقفًا مؤقتًا لعملياتها العسكرية في لبنان. ومع ذلك، استمرت القوات الإسرائيلية في إطلاق القنابل والرصاص على المناطق اللبنانية المجاورة لمحافظة غولان. في نفس الوقت، أعلنت إيران أنها لن تمنح إسرائيل حق المرور عبر مضيق هرمز، مما يعني أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا.

كما أعلنت إيران أنها لن تمنح إسرائيل حق المرور عبر مضيق هرمز، مما يعني أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط بسرعة كبيرة، حيث زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، 2.17 دولار أو 2.48 بالمئة لتصل إلى 89.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 2312 بتوقيت جرينتش يوم الأحد





