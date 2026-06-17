ارتفاع أسهم اليابان بدعم الذكاء الاصطناعي وتراجع المخاوف الجيوسياسية

سجلت بورصة طوكيو ارتفاعاً مستمراً للثلاث جلسات المتتالية بفضل عمليات الشراء في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع اقترب المؤشر من حاجز 70 ألف نقطة وتراجع المخاوف المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط.

سجلت الأسواق اليابانية اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في أسهمها مع إغلاق معاملاتها على أعلى مستوى لها طوال ثلاث جلسات متتالية، وسط استمرار تدفق عمليات الشراء في الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي .

وأظهر مؤشر نيكاي الرئيسي نمواً قدره 0.7% ليقيم عند 69902.25 نقطة، مع وصوله مؤقتاً إلى 70125.75 نقطة خلال الجلسة، ما يقربه من حاجز الـ 70 ألف نقطة. وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% إلى 4013.23 نقطة، مسجلًا أداءً إيجابياً يعكس تراجع المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط وتوقعات المستثمرين بانتظار إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول سياساته النقدية.

من جانبه، أوضح المحلل ماكي ساوادا من شركة نومورا سيكيوريتيز أن السوق اليابانية تستفيد من انخفاض المخاطر الجيوسياسية مقارنةً بليوم السابق، وأن عمليات الشراء الحالية تتغذى إلى حد كبير على توقعات نمو الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذه التوقعات تدعم خاصةً أسهم شركات أشباه الموصلات ذات الأسعار المرتفعة والشركات الأخرى التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد تميزت أسهم هذه الفئة بارتفاع قوي، حيث سجل سهم شركة لازرتك، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، قفزة قدرها 13.2% وإغلاقه عند مستوى قياسي جديد. كما ارتفعت أسهم شركة موراتا للتصنيع بنسبة 3.2%، وسهم ياسكاوا إلكتريك، المصنّعة للروبوتات الصناعية، بنسبة 2.9%، مسجلةً بذلك توسعاً واضحاً في القطاع التكنولوجي. على عكس ذلك، عانى عدد محدود من الأسهم من تراجع ملحوظ في قيمتها.

فقد انخفض سهم مجموعة التأمين على الحياة (تي اند دي هولدنجز) بنسبة 3.2% ليصبح أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية، تلاه سهم مجموعة سوفت بنك، المتخصصة في الاستثمارات التكنولوجية، الذي تراجع بنسبة 3.1%. كما سجلت شركة أوليمبوس للمعدات الطبية البصرية والمناظير الطبية خسارة بنسبة 3% في سعر السهم.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر نيكاي كسر حاجز الـ 70 ألف نقطة مرة واحدة فقط في اليوم الثالث بعد أن رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة إلى 1%، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. سيستمر المستثمرون في متابعة تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش حول مسار التضخم وسوق العمل خلال مؤتمره الصحفي المرتقب عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في وقت لاحق من اليوم





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