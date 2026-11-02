ارتفاع أسواق الأسهم العالمية بدعم من انخفاض النفط وتهدئة التوترات

ارتفعت البورصات العالمية مع هبوط النفط 7%، حيث صعد مؤشر داو جونز وناسداك في وول ستريت، بينما تباين أداء الأسواق الآسيوية والأوروبية وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى.

استعادت أسواق الأسهم العالمية جزءاً كبيراً من خسائرها السابقة خلال تعاملات بداية الأسبوع، في خطوة تعكس تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين. وقد جاء هذا التعافي مدعوماً بشكل رئيسي بالهبوط الحاد في أسعار النفط ، الذي ساهم في تهدئة المخاوف المتزايدة بشأن إمدادات الطاقة ومستويات التضخم العالمية. كما لعبت الآمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران دوراً محورياً في دعم الثقة بالسوق، مما أتاح بيئة مواتية لعودة السيولة إلى البورصات الرئيسية.

تحركات وول ستريت ومؤشرات الأداء الرئيسية

شهدت بورصة "وول ستريت" ارتفاعاً واضحاً في المؤشرات الرئيسية خلال التداولات، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 7%. ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.06%，وصعد مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.58%，في حين زاد مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.65%. هذه الزوايا تشير إلى استعادة السوق لجزء من زخمه المفقود بعد الضغوط السابقة التي شهدتها.

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حققت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب متفاوتة، إذ ارتفع سهم "إنفيديا" نحو 1%， وقفز سهم "أمازون" بنسبة 4.5%. وفي المقابل، تراجع سهم "أوراكل" بنسبة 5.5% بعد كشف وثائق تنظيمية عن خطة الشركة لجمع 20 مليار دولار من خلال إصدار ديون وبيع أسهم. أعادت هذه الخطوة إلى الواجهة مخاوف المستثمرين بشأن تمويل الإنفاق الضخم على البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي عبر الاقتراض، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.

كما انخفض سهم "مارفيل تكنولوجي" بنسبة 7.6% عقب إعلان استحواذها على "لومينتوم" المتخصصة في المكونات البصرية، في صفقة تعتمد على الأسهم وتبلغ قيمتها 115 مليار دولار، بما يشمل تحمل الديون. فيما تراجع سهم "لومينتوم" بنسبة 12.9%. وواصل سهم "إنتل" خسائره منخفضاً بنسبة 4.8%، بعد تراجعه الحاد في الجلسة السابقة، في أعقاب توقعات بإيرادات فصلية دون تقديرات السوق، وإعلان الشركة أنها لا تتوقع تحقيق تدفقات نقدية إيجابية خلال العام الجاري.

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تأثير أسعار النفط على القطاعات الأوروبية

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين على ارتفاع، وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.42% إلى 649.44 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في شهرين. تصدر مؤشر "إيبكس 35" الإسباني المكاسب الإقليمية بارتفاع 1.63%. وجاء الأداء الأوروبي مدعوماً بصورة أساسية بأسهم السفر والترفيه التي ارتفعت بنسبة 3%، مسجلة أقوى مكاسب يومية منذ يونيو، مع انخفاض تكاليف الوقود وتحسن التوقعات بشأن حركة السفر والنشاط الاقتصادي.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 2.3% مع هبوط أسعار النفط، بينما انخفض قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6%، بعد أن سجل مكاسب شهرية بلغت 14% خلال أكتوبر، وهي الأقوى منذ فبراير 1987. وعلى صعيد الأسهم الفردية، هبط سهم شركة "ألستوم" الفرنسية لصناعة القطارات بنحو 26%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لهامش الأرباح والتدفقات النقدية الحرة، على خلفية مشكلات تنفيذية في برنامج القطارات "كوراديا ماكس" في ألمانيا.

وفي المقابل، ارتفع سهم "ريان إير" بنسبة 5.2% بعد إعلان الشركة إجراءات لخفض التكاليف، رغم تسجيلها انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 6%. كما ارتفعت أسهم "أكسون" و"إنفينيون" لصناعة الرقائق بنسبة 3.9% و2.9% على التوالي، مستعيدة جزءاً من خسائر الأسبوع السابق، مما يعكس التباين الكبير في أداء القطاعات المختلفة.

تباين الأداء في الأسواق الآسيوية

أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني منخفضاً بنسبة 0.33% عند 63081.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.88% إلى 3930.28 نقطة. وجاء الضغط الرئيسي من سهم شركة "كيوكسيا" لصناعة رقائق الذاكرة، الذي هبط بنسبة 15.78% بعد أن جاءت توقعاته للربع المنتهي في ديسمبر دون تطلعات المستثمرين. هذا التراجع يشير إلى حساسية السوق للتوقعات المالية الدقيقة للشركات التقنية.

في المقابل، ارتفع سهم "طوكيو إلكترون" بنسبة 5.16% بعد توقعات بزيادة أرباحها السنوية الصافية بنسبة 50%. كما صعد سهم "باناسونيك" بنسبة 5.41% عقب رفع توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية إلى 710 مليارات ين، مدعومة بعوامل، من بينها الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. هذه النتائج الإيجابية لبعض الشركات ساعدت في تخفيف حدة الخسائر العامة في المنطقة.

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وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر "كوسبي" بنحو 2.2%، بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ زاد سهم "سامسونغ إلكترونيكس" بنسبة 1.8%، وارتفع سهم "إس كي هاينكس" بنسبة 3.8%. كما صعد مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 1.1%، فيما سجل مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ مكاسب محدودة، بينما تراجع مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 0.7% مع انخفاض سهم "تي إس إم سي" بنسبة 1.7%.

آفاق المستقبل ونتائج الشركات المرتقبة

على صعيد أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 7% خلال التعاملات، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين. فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، مع تفاعل المستثمرين مع مؤشرات عن استمرار الاتصالات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين بشأن مسار التهدئة. أدى انخفاض أسعار الخام إلى دعم أسهم شركات الطيران والسفر، في حين ضغط على أسهم الطاقة.

تتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ونتائج "أبل" و"إيه إم دي"، فضلاً عن بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة يوم الجمعة. بعد أن أظهرت بيانات أكتوبر ارتفاع مؤشر نشاط التصنيع إلى 55.5 نقطة، مقارنة مع 54.5 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين. هذه البيانات ستشكل عاملاً حاسماً في توجيه سياسات البنوك المركزية.

تبقى أسهم الذكاء الاصطناعي في قلب معادلة الأسواق، بين استمرار الطلب على التقنيات والخدمات المرتبطة بها، وتصاعد التساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية للإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية. يترقب المستثمرون بشغف نتائج "أبل" قبل إغلاق السوق، حيث تراجع سهمها بنسبة 1.6% خلال التداولات، مع ترقب مؤشرات أداء الشركة وتوقعاتها للفترة المقبلة.