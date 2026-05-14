ارتفاع أسعار النفط مع ترقب اجتماع ترامب-شيا وتهدئة في أزمة حرب إيران

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين لاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من اليوم، فيما يركز المتعاملون على أزمة حرب إيران. بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.12 بالمئة إلى 105.76 دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.12 بالمئة إلى 101.14 دولار. وانخفضت العقود الآجلة للخامين الأربعاء مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين للبرميل وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد على دولار. وصل ترامب إلى بكين مساء وسيعقد سلسلة من الاجتماعات مع شي بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية والحفاظ على هدنة تجارية هشة والتعامل مع قضايا شائكة مثل الحرب مع إيران ومبيعات الأسلحة لتايوان. ورغم أن ترامب نفى حاجته إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، فمن المتوقع أن يطلب من شي المساعدة في حل هذا الصراع المكلف الذي لا يحظى بتأييد كبير. لكن المحللون استبعدوا حصوله على الدعم الذي يريده. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة «قد يترك عدم إحراز تقدم ملموس بشأن إعادة فتح المضيق للولايات المتحدة خيارات قليلة بخلاف استئناف العمل العسكري». في الوقت نفسه، عزمت إيران على ما يبدو سيطرتها على مضيق هرمز إذ أبرمت اتفاقات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة. وتوجه أكثر من 80 بالمئة من صادرات النفط الإيراني إلى الصين في عام 2025، إذ تستفيد مصافي التكرير الصينية المستقلة من النفط الخاضع للعقوبات الأمريكية بأسعار مخفضة. أظهرت بيانات الشحن البحري الصادرة عن مجموعة بورصات ليدن اليوم الخميس أن ناقلة نفط خام ترفع علم بنما وتديرها مجموعة إنيوس اليابانية للتكرير عبرت مضيق هرمز. وبحسب بيانات كبلر، تحمل الناقلة 1.2 مليون برميل من النفط الخام الكويتي و700 ألف برميل من مزيج خام داس الإماراتي وجرى تحميل الشحنات في أواخر فبراير شباط. والذهب دون 4700 دولار بمستهل تعاملات الخميس.. والفضة عند 87.6

