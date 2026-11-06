ارتفاع حجم المعاملات العقارية في دبي إلى 16 مليار درهم خلال أسبوع

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً قوياً في القطاع العقاري عبر 4236 صفقة بقيمة 16 مليار درهم، مما يعكس استمرار الحيوية في السوق المحلية وتنوع الاستثمارات.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي استمرار زخم النشاط في السوق العقارية المحلية، حيث سجلت قيمة المعاملات العقارية نحو 16 مليار درهم خلال الأسبوع الأخير. وجاءت هذه النتيجة ناتجة عن إجراء 4236 صفقة متنوعة، مما يعكس مؤشراً إيجابياً على تنوع التعاملات بين فئات المبيعات والهبات والرهن العقاري، مما يؤكد ثقة المستثمرين في استقرار وديناميكية القطاع في إمارة دبي.

وقد توزعت القيمة الإجمالية للمعاملات بشكل واضح بين ثلاثة أقسام رئيسية، حيث سجلت المبايعات العقارية أكثر من 7.5 مليارات درهم، وتم تنفيذها عبر 2709 اتفاقية بيع وشراء. وفي المقابل، وصلت قيمة العقود والرهونات إلى 5.7 مليارات درهم، وذلك من خلال تنفيذ 1166 معاملة رهن مع البنوك والمؤسسات المالية. كما سجلت عمليات الهبات مبلغاً وقدره 2.7 مليار درهم، تمت عبر 361 معاملة نقل ملكية هبة، مما يوضح تعدد قنوات التملك والتداول في السوق.

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تفاصيل المبيعات والرهن العقاري

وتوزعت المبايعات العقارية بشكل دقيق على فئات الأصول المختلفة، حيث شملت 339 صفقة بيع لأراضٍ، بالإضافة إلى 2171 مبايعة لوحات سكنية متنوعة المساحات والتصاميم. كما تضمنت القائمة 199 مبايعة لمبانٍ تجارية وسكنية، مما يعكس التنوع الكبير في طلب المستثمرين. أما بالنسبة لعمليات الرهن، فقد احتوت على 267 رهناً لأراضٍ، و770 رهناً لوحات سكنية، و129 رهناً لمبانٍ، مما يشير إلى سيولة مالية كبيرة متداولة في القطاع.

وعلى مستوى نوع العقارات المتداولة، استحوذت العقارات الجاهزة على حصة كبيرة من المبيعات بقيمة 4.4 مليارات درهم، ناتجة عن 1159 صفقة بيع نهائية. وفي المقابل، سجلت العقارات على الخارطة (قيد الإنشاء) قيمة قدرها 3 مليارات درهم من خلال 1550 صفقة، وهذا التناسب يعكس استمرار الطلب القوي على الوحدات الجاهزة للاستخدام الفوري بالتوازي مع الإقبال المتزايد على المشروعات قيد الإنشاء من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقبلية.

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أبرز المناطق المستهدفة

تصدرت منطقة جزر دبي "نخلة ديرة" قائمة المناطق من حيث قيمة المبيعات العقارية، حيث سجلت مبيعات بلغت نحو 897 مليون درهم خلال الأسبوع. وفي المرتبة الثانية جاءت منطقة الخليج التجاري بقيمة مبيعات إجمالية قدرها 429 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بمبيعات وصلت إلى 347 مليون درهم. واستمرت الحركة التجارية في المناطق السكنية والتجارية الأخرى، حيث جاءت مدينة المطار في المرتبة الرابعة بمبيعات بلغت 319 مليون درهم.

كما شهدت مناطق أخرى نشاطاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة المبيعات في قرية جميرا الدائرية 244 مليون درهم، مما يؤكد توزيعاً جغرافياً واسعاً للنشاط العقاري. وعلى صعيد أبرز الصفقات المفردة، سجلت منطقة زعبيل الثانية معاملة رهن استثنائية لقطعة أرض صناعية بقيمة 931 مليون درهم، بينما تضمنت أبرز المبايعات السكنية بيع شقة على الخارطة في جزر دبي بقيمة 58 مليون درهم، وأخرى قيد الإنشاء في مرسى دبي بقيمة 54 مليون درهم، مما يعكس ارتفاع قيم الأصول في المناطق الراقية.

تحليل السوق والمستقبل

وتؤكد الأرقام المسجلة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على متانة الأساسيات الاقتصادية التي تدعم القطاع العقاري، حيث يجمع المزيج بين العقارات الجاهزة وتلك قيد الإنشاء بين الرصيد والاستثمار طويل الأجل. ويشكل هذا التوازن بين المعاملات السكنية والتجارية والصناعية مؤشراً على نضج السوق وقدرته على استيعاب أنواع مختلفة من رؤوس الأموال، مما يخلق بيئة جاذبة للمحليين والدوليين على حد سواء.

ويمكن ملاحظة أن التوزيع الجغرافي للمبيعات يتبع التوسع الطبيعي لإمارة دبي، حيث تتركز القيم العالية في المشاريع الكبرى مثل نخلة ديرة والخليج التجاري، بينما تظل المناطق السكنية التقليدية مثل ند الشبا ومدينة المطار محط اهتمام كبير للشركات العائلية والاستثمارات المتوسطة. وهذا النمط من التوزيع يعزز من صورة دبي كوجهة عالمية متكاملة للعقارات، حيث تتنوع الخيارات لتلائم مختلف احتياجات المستثمرين.