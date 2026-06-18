ارتفاع الذهب وانخفاض النفط بعد اتفاق أمريكي إيراني مؤقت

ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5 بالمئة إلى جانب المعادن النفيسة الأخرى، بينما تراجعت أسعار النفط عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مع تهديدات أمريكية بالمواصلة العسكرية في حالة عدم الالتزام

شهدت أسواق المعادن الثمينة تحركات ملحوظة يوم الخميس حيث ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة، مما مكنه من استعادة المكاسب التي خسرها في الجلسة السابقة وعاود تجاوز حاجز 4300 دولار للأوقية.

تأتي هذه الصعودات في وقت شهدت فيه أسعار النفط تراجعاً بعد الإعلان عن اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار. وقد بلغت قيمة الذهب في المعاملات الفورية 4322.41 دولار للأوقية مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.5 بالمئة في الساعات الأولى من يوم الخميس بتوقيت جرينتش، بعد هبوط نسبته 1.7 بالمئة في اليوم السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك جاء في أعقاب نشر النص الرسمي للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تم الإعلان عنه مساء الأربعاء، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تستأنف العمليات العسكرية وتستهدف المسؤولين الإيرانيين في حال عدم التزام طهران بالاتفاق. الاتفاق الموقع بين الجانبين يتألف من أربعة عشر بنداً ويقوم بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في أبريل لمدة ستين يوماً إضافياً، بهدف إتاحة المجال لمزيد من المفاوضات للوصول إلى هدنة دائمة.

هذا التطور أدى إلى تراجع في أسعار النفط، حيث تخلت عن المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تصريحات الرئيس الأمريكي التي أشارت إلى احتمال استئناف الحملة الجوية ضد إيران إذا لم يتحسن سلوك قادتها. في سياق متصل، شهدت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات جماعية، حيث صعدت الفضة بنسبة 2.2 بالمئة إلى 69.51 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 1.8 بالمئة إلى 1767.53 دولار، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 2 بالمئة إلى 1338.67 دولار.

على صعيد آخر، أعلنت شركة أبل عن نيتها زيادة الأسعار لمنتجاتها كوسيلة للتعويض عن التداعيات المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الرقائق الإلكترونية والتخزين، مما يشير إلى ضغوط اقتصادية化工 تواجه الشركة العملاقة في سوق التقنية





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