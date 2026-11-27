ارتفعت أسعار النفط عالمياً مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية حول مضيق هرمز وبنية السعودية النفطية، فيما تتوقع الأسواق استقرار إمدادات أوبك+ حتى 2027.

شهدت أسعار النفط العالمية تعافياً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث أنهت الأسعار سلسلة الخسائر التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وسجلت مكاسب قوية خلال أربع جلسات تداول متلاحقة. جاء هذا الارتفاع نتيجة تصاعد المخاوف الجيوسياسية التي تطال صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً تلك المخاوف المتصلة بالهجمات المستمرة على ناقلات النفط في مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة الحيوية في المملكة العربية السعودية.

ارتفاع العقود الآجلة لبرنت وستراس

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 73 سنتاً، أي بنسبة 0.8 بالمئة، لتصل إلى مستوى 97.30 دولاراً للبرميل، وقد سجل الخام أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر خلال تداولات الجلسة. وفي نفس السياق، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سعر 85.85 دولاراً للبرميل، محققة ارتفاعاً قدره 2.17 دولار، أو ما يعادل 2.6 بالمئة مقارنة بسعر التسوية المسجل يوم الأربعاء الماضي.

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توقعات تجاوز برنت حاجز 100 دولار

عبّر المحللان برايان مارتن ودانيال هاينز لدى بنك أ.ن.زد عن اعتقادهما بأن خام برنت لا يزال لديه القدرة على تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، حتى دون حدوث تصعيد كبير آخر في الشرق الأوسط. وأشار المحللان في مذكرة اقتصادية إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بشكل متزايد ظهور أدلة واضحة على تراجع المعروض القابل للتسليم في الأسواق العالمية، مما يعكس حساسية الأسواق لعوامل العرض والطلب.

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انكماش المخاوف بعد الانتخابات الأمريكية

كانت الأسعار قد تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية، حيث شعر المستثمرون بنوع من الارتياح بسبب إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التصعيد العسكري ضد إيران عقب إجراء انتخابات التجديد النصفي. ومع ذلك، يعتقد المحلل بيارن شيلدروب لدى إس.إي.بي أن افتراض استقرار الوضع الحالي في خليج عمان قد يكون خاطئاً، رغم المؤشرات الحالية التي تبدو وكأنها تشير إلى وفرة في المعروض من النفط الخام في المنطقة.

اتفاق أوبك+ على ثبات الإنتاج حتى 2027

أكدت مصادر مطلعة على المحادثات أن تحالف أوبك+، والذي يضم كلاً من المملكة العربية السعودية وروسيا، قد توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير. جاء هذا القرار خلال اجتماع عقد يوم الأحد، ويشمل الاتفاق ضمان بقاء الإنتاج مستقراً حتى الربع الأول من عام 2027 على الأقل، مما يشير إلى التزام طويل الأمد من قبل الدول المنتجة بإدارة المعروض في الأسواق.