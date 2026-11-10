ارتفاع مؤشرات أسواق أوروبا على خلفية تراجع أسعار النفط وتهدئة التوترات

ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل ملحوظ مع تراجع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب، مما عزز آمال المستثمرين بحل الأزمة في الشرق الأوسط وكبح التضخم.

شهدت الأسواق المالية الأوروبية انطلاقة إيجابية وقوية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعا ملحوظا مدفوعة أساسا بانخفاض أسعار النفط وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. واستقر ال مؤشر ستوكس 600 الأوروبي القياسي عند مستوى 662.54 نقطة بحلول الساعة الثامنة والسادسة دقائق بالتوقيت العالمي الموحد (غرينتش)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.9 في المئة، وهو ما حوّمه بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة.

تأثير تصريحات ترامب على أسعار الطاقة والأسواق

جاء الارتفاع الحاد في المؤشر الأوروبي كنتيجة مباشرة لتراجع حاد في أسعار الخام، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن شن عمل عسكري ضد إيران ليس ضروريا "في هذه المرحلة". وقد ساهمت هذه التصريحات في تهدئة مخاوف المستثمرين من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما أثار آمال واسعة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، وبالتالي كبح التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

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على صعيد المؤشرات الوطنية، شهدت البورصات الكبرى في القارة القديمة نفس الديناميكية الصاعدة، حيث زادت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بنحو 1 في المئة لكل منها. ويعد هذا الأداء القوي مؤشرا على أن المؤشر القياسي الأوروبي يبتعد الآن بمسافة ضيقة تبلغ 1 في المئة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في أوائل شهر أغسطس الماضي، مما يعكس زخما إيجابيا في معنويات المستثمرين.

استجابة قطاع الطيران لتراجع تكاليف الوقود

ارتفعت أسهم شركات الطيران بشكل كبير بعد أن أدى هبوط سعر خام برنت إلى تقليل العبء الناتج عن تكاليف الوقود المرتفعة التي كانت تثقل كاهلها. وسجل سهم شركة لوفتهانزا ارتفاعا بنسبة 1.8 في المئة، في حين قفز سهم شركة إير فرانس-كيه.إل.إم بنسبة 1.2 في المئة. ويعتبر هذا التحسن انعكاسا مباشرا للتوقعات بتحقيق هوامش ربحية أفضل لهذه الشركات في ظل انخفاض مدخلات الوقود الرئيسية.

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في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات، أظهرت شركات القطاع تفاعلا إيجابيا مع بياناتها المستقبلية، حيث قفز سهم شركة إنفينيون الإلكترونية بنسبة 3.1 في المئة. وقد دفع المستثمرون هذا الارتفاع بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية توقعات بنمو في إيراداتها بأكثر من 20 في المئة بحلول عام 2027، وزيادة في الربحية بنحو 5 نقاط مئوية.

دوافع النمو المستقبلي للقطاع التقني

يعود نمو الإيرادات المتوقّع لشركة إنفينيون بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على منتجاتها من مراكز البيانات الحديثة، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة والمركبات التي تعتمد بشكل كبير على البرمجيات المتطورة. هذا النمو المتوقع يعكس التوجه العالمي المتسارع نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مما يضع الشركات التقنية في موقف تنافسي قوي.

بشكل عام، تعكس حركة السوق الأوروبية الحالية مزيجا من العوامل الإيجابية المتعلقة بالسياسة الدولية وتطورات أسعار السلع الأساسية، مما يوفر بيئة مواتية لاستقرار الأسواق وتحقيق مكاسب للشركات في مختلف القطاعات، من الطاقة إلى الطيران والتكنولوجيا المتقدمة.