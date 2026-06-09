ارتفاع قياسي في الإنفاق على الأسلحة النووية إلى 119 مليار دولار في 2025

كشف تقرير جديد صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن إنفاق القوى النووية على ترساناتها بلغ مستوى قياسياً بلغ 119 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 19% عن العام السابق، مع تحذيرات من سباق تسلح نووي جديد قد يستمر لعقود.

كشف تقرير جديد صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن إنفاق القوى النووية على ترساناتها بلغ مستوى قياسياً بلغ 119 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 19% عن العام السابق.

وأظهر التقرير الذي نُشر الثلاثاء أن الدول التسع التي تملك أسلحة نووية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية أنفقت حوالي 17 مليار دولار إضافية على ترساناتها العام الماضي مقارنة بعام 2024. وحذر التقرير من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية يؤدي إلى سباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق ومن المتوقع أن يستمر لعقود.

وفي تحذير مماثل، أفاد باحثون من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سيبري بأن البلدان المسلحة نووياً تُخرج أسلحتها من المخازن وتنشرها على أنظمة الإطلاق، في وقت بات لأسلحة الدمار الشامل دور متزايد في السياسات العالمية. وأشارت سوزي سنايدر المسؤولة في الحملة الدولية إلى أن زيادة الإنفاق على الترسانات النووية إلى جانب المخاوف من إمكان أن يزيد الذكاء الاصطناعي من خطر استخدام الأسلحة النووية أمر مثير للقلق للغاية.

وأفاد سيبري بأن قوى العالم تملك ما يقدر مجموعه بـ12187 رأساً حربياً، حوالي 9745 منها ضمن المخزونات بانتظار استخدامها. وقال مدير سيبري كريم حجاج لفرانس برس إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه رغم تراجع كميات الأسلحة النووية فإن مستوى المخاطر النووية والتهديدات النووية يتزايد. ويتوقع سيبري تحولاً في اتجاه تراجع مخزونات الأسلحة النووية في السنوات المقبلة في وقت تتباطأ وتيرة التفكيك بينما يتسارع نشر أسلحة نووية جديدة.

وعدد حجاج قائمة من المؤشرات المقلقة من بينها انهيار أنظمة ضبط الأسلحة الاستراتيجية مثل الاتفاقيات الدولية والتنافس بين القوى الكبرى المسلحة نووياً. وتملك الولايات المتحدة وروسيا معاً حوالي 83% من مخزون العالم من الأسلحة النووية، مع امتلاك كل منهما أكثر من 5000 رأس نووي.

أما الصين فتوسع ترسانتها النووية أسرع من أي دولة أخرى ويقدر سيبري أنها تملك حالياً 620 رأساً حربياً وبناءً على الطريقة التي تنوي من خلالها هيكلة قواتها قد يساوي عدد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تملكها مخزون كل من الولايات المتحدة وروسيا بحلول عام 2030. وقال حجاج إن ازدياد حدة المنافسة الجيوسياسية يعني وجود حافز قوي لدى الصين لزيادة اعتمادها على الأسلحة النووية.

وبحسب تقرير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أنفقت واشنطن أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة بحيث أنفقت 69.2 ملياراً على الأسلحة النووية عام 2025 بزيادة 12.4 ملياراً عن العام السابق. وتلتها الصين التي بحسب التقرير أنفقت 13.5 مليار دولار العام الماضي ثم بريطانيا مع 12.6 ملياراً وروسيا مع 9.5 مليارات. ووجدت المنظمة التي فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2017 أن الدول التسع أنفقت على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 470 مليار دولار على ترساناتها.

ومن خلال دراسة توقعات نمو الإنفاق على المدى الطويل سلطت المنظمة الضوء على أرقام من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تظهر خططاً لإنفاق مليارات الدولارات لتطوير أنظمة الأسلحة هذه وصيانتها حتى القرن المقبل. وبحسب المنظمة فإن الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز سنتينل المستقبلية التي تخطط الولايات المتحدة لإطلاقها يُتوقع أن تبقى في الخدمة لما بعد عام 2100 في حين تشير زيادة الإنتاج الأميركي من النوى الذرية للبلوتونيوم إلى أن الرؤوس الحربية النووية ستحافظ على صلاحيتها حتى العام 2120.

وقال الباحثون إن المبالغ الضخمة التي تنفق صادمة خصوصاً في وقت يعاني النظام الإنساني العالمي من تخفيضات تمويلية كبيرة. وأشارت سنايدر إلى أن ما أنفقته هذه الدول عام 2025 كان يمكن أن يغطي 32 عاماً من ميزانية تشغيل الأمم المتحدة، مضيفة أن إنفاق يوم واحد على الأسلحة النووية في العام الماضي كان يمكن أن يوفر الأمن الغذائي لأكثر من مليوني شخص.

وتابعت المسؤولة أنه بدلاً من تقديم المساعدة أو ضمان الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية لمواطنيها كانت الدول المسلحة نووياً تستثمر في ترسانة تعلم هي نفسها أنها لا تستطيع استخدامها دون ارتكاب جريمة حرب





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