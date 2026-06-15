ارتفاع الذهب بأكثر من 2% بعد اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الصراع

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير الاثنين بعد إعلان التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط والدولار وتهدئة المخاوف التضخمية.

شهدت أسواق المعادن النفيسة اليوم الاثنين موجة صعود قوية، حيث ارتفعت أسعار ال ذهب بأكثر من اثنين بالمئة، مدفوعة بإعلان مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق تاريخي لإنهاء الصراع بين البلدين.

هذا الاتفاق الذي طال انتظاره أسهم بشكل كبير في تهدئة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس إيجاباً على أسعار الذهب كملاذ آمن، لكنه في الوقت نفسه دفع أسعار النفط إلى التراجع الحاد. وفي التفاصيل، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5 بالمئة ليصل إلى 4322.87 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0312 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.5 بالمئة أيضاً لتصل إلى 4344.80 دولاراً.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أعلن مسؤولون من الجانبين عن الاتفاق الذي يتضمن إنهاء العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة، وهبوط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في عشرة أيام. وقد علق تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى كيه. سي. إم تريد، قائلاً: "انخفاض أسعار النفط ونزول الدولار بسبب تراجع المخاطر الجيوسياسية والتوقعات بإعادة فتح مضيق هرمز يساعدان في تهدئة توقعات التضخم".

وأضاف: "يوفر هذا المزيج للمعدن النفيس أفضل دعم شهده في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن استمراره سيعتمد على مدى صمود اتفاق السلام". وكان الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز قد تسبب في ارتفاع حاد لأسعار النفط العالمية، مما أجج المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أن الذهب يُنظر إليه باعتباره أداة فعالة للتحوط من التضخم، إلا أنه يفقد جاذبيته عند رفع أسعار الفائدة لأنه لا يدر أي عائد. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.

إم. إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 48 بالمئة أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر بعد اتفاق السلام، انخفاضاً من 69 بالمئة في الأسبوع الماضي. هذا التراجع في توقعات رفع الفائدة يدعم بشكل إضافي جاذبية الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.6 بالمئة إلى 70.39 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 3.3 بالمئة إلى 1773.70 دولاراً، كما زاد البلاديوم بنسبة 3.3 بالمئة إلى 1324.75 دولاراً.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي للمعادن النفيسة حالة التفاؤل التي تسود الأسواق بعد الإعلان عن الاتفاق، حيث يرى المحللون أن انحسار المخاطر الجيوسياسية سيؤدي إلى استقرار الأسواق العالمية على المدى القصير. ومع ذلك، يبقى السؤال الأساسي حول مدى قدرة هذا الاتفاق على الصمود في وجه التحديات المستقبلية، خاصة في ظل التاريخ المضطرب للعلاقات بين البلدين.

وفي سياق متصل، تعمل الأسواق حالياً على تقييم الآثار الاقتصادية الكاملة لهذا الاتفاق، والتي لا تقتصر على أسعار السلع فحسب، بل تمتد لتشمل تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف في الأسواق الناشئة. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز ستؤدي إلى انخفاض تكاليف الشحن والتأمين على النفط، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصادات المستهلكة للنفط خاصة في آسيا وأوروبا.

من ناحية أخرى، قد يؤدي الاتفاق إلى إعادة تقييم المخاطر في الأسواق المالية، حيث يتوقع أن تشهد أصول مثل السندات الحكومية والأسهم تحركات جديدة بناءً على توقعات التضخم والسياسة النقدية. وتجدر الإشارة إلى أن الذهب استفاد أيضاً من تراجع الدولار الذي هبط إلى أدنى مستوياته في عشرة أيام مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما جعل شراء الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف، مما زاد من جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد. بالنظر إلى المستقبل، يرى المحللون أن أداء الذهب سيعتمد على عدة عوامل منها سرعة تنفيذ بنود الاتفاق ومدى التزام الطرفين به، بالإضافة إلى ردود فعل الأسواق على أي تطورات جديدة. كما أن البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة المتعلقة بالتضخم والتوظيف في الولايات المتحدة، ستلعب دوراً مهماً في تحديد مسار أسعار الفائدة وبالتالي أسعار الذهب.

في الختام، يمكن القول إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يمثل نقطة تحول مهمة في المشهد الجيوسياسي العالمي، وأن تأثيره الإيجابي على أسواق المعادن النفيسة يعكس حالة من التفاؤل الحذر التي تسود الأوساط المالية. ومع ذلك، تبقى الأسواق في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تحول دائم في الاتجاهات أم أنها ستكون مجرد رد فعل مؤقت





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