ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية وتراجع عوائد السندات

ارتفعت مؤشرات ال أسهم الأمريكية الأربعاء، وصعد مؤشرا ستاندرد ‌آند بورز 500 وناسداك، مدعومين بانتعاش أسهم شركات الرقائق ⁠الإلكترونية قبيل إعلان شركة إنفيديا عن أرباحها الفصلية، التي يعتبرها المستثمرون اختباراً حاسماً للطلب على الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف بشأن ارتفاع ‌عائدات سندات الخزانة الأمريكية ، فيما تحول مؤشر داو جونز إلى الصعود بعد تراجعه 0.03% في بداية جلسة التداول.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستاندرد ‌آند بورز 500 بمقدار ⁠15.6 نقطة، أو 0.98%، إلى ⁠7369.19، وصعد ⁠مؤشر ناسداك المجمع 120.8 ⁠نقطة، أو 1.39%، إلى 25991.509 نقطة، كما صعد مؤشر داو ‌جونز الصناعي 15.0 نقطة، أو 1.23%، إلى 49348.83 نقطة. وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء، بدعم من انحسار موجة بيع السندات السيادية، وتلميح الإدارة الأمريكية إلى قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وانخفضت عوائد السندات العشرية الألمانية -العائد القياسي على الديون الأوروبية- 9.7 نقاط أساس إلى 3.096%، وتراجع العائد على السندات البريطانية ذات الأجل المماثل بمقدار 13.6 نقطة إلى 4.993%. وتلقت الأسواق البريطانية دعماً من بيانات أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2.8% خلال أبريل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى سقف أسعار الطاقة الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.

وفي المقابل، تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 3% في قراءة أبريل النهائية من 2.6% في مارس و2.2% في الشهر المناظر من العام الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات». ويرى الخبراء أن هذا التطور يرفع من مخاوف بشأن ارتفاع ‌عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما يعني أن الأسواق قد تعرضت لضغوط مالية كبيرة، مما يزيد من مخاطر الارتفاع في أسعار الفائدة.

