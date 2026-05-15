ارتفعت فروع البنوك المحلية إلى 453 (+6) وتراجع الصرافات إلى 4720، وزاد الموظفون إلى 39118، والقروض الاستهلاكية 598.5 مليار (+14.6). ارتفعت القروض الممنوحة للأفراد المقيمين من أجل الاستهلاك الشخصي في الإمارات خلال الربع الأول 2026 بنسبة 2.5%، أو ما يعادل 14.6 مليار درهم، لتصل إلى 598.52 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة ب583.92 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025.

ارتفعت فروع البنوك المحلية إلى 453 (+6) وتراجع الصرافات إلى 4720، وزاد الموظفون إلى 39118، والقروض الاستهلاكية 598.5 مليار (+14.6)ارتفع عدد فروع البنوك المحلية خلال الربع الأول 2026 بمقدار 6 فروع، ليصل إجمالي الفروع إلى 453 فرعاً في نهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع 447 فرعاً بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، وانخفض عدد الفروع خلال عام بمقدار 26 فرعاً، مقارنة ب479 فرعاً في نهاية الربع الأول 2025.

ظلّ عدد البنوك المحلية ثابتاً عند 23 بنكاً، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد عند 45 وحدة، و21 مكتباً، في نهاية الربع الأول 2026، وفقاً لتقرير مصرف الإمارات المركزي. وانخفض عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك ب32، ليصل إلى 4,720 جهازاً في نهاية الربع الأول 2026، مقارنة ب 4752 جهازاً في نهاية ديسمبر 2025.

ارتفعت القروض الممنوحة للأفراد المقيمين من أجل الاستهلاك الشخصي في الإمارات خلال الربع الأول 2026 بنسبة 2.5%، أو ما يعادل 14.6 مليار درهم، لتصل إلى 598.52 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة ب583.92 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025. وخلال عام زادت بنسبة 15% أوبنحو 77.95 مليار درهم، مقارنة ب520.57 مليار درهم في نهاية مارس 2025، بحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

ونمت قروض قطاع الصناعة بنسبة 2.7% أوبنحو 2.73 مليار درهم، لتصل إلى 103.92 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة ب101.19 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025. وتوزع قروض الصناعة كما يلي





