بيانات رسمية تكشف نمو حركة السفر بين دولة الإمارات وأستراليا بنسبة 9.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مدفوعة بشبكة طيران الإمارات المباشرة.

كشفت البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي عن تسجيل حركة سفر نشطة بين دولة الإمارات و أستراليا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الزيارات بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووصل إجمالي عدد الزيارات التي قام بها مواطنو ومقيمو دولة الإمارات إلى أستراليا خلال هذه الفترة إلى 33.3 ألف زيارة، مقابل 30.1 ألف زيارة سجلت في عام 2025، مما يعكس زيادة مطردة في حركة التنقل بين البلدين.

تفصيل الأداء الشهري للنمو السياحي

أظهرت البيانات التفصيلية الواردة في إصدار "الوافدون والمغادرون الدوليون - سبتمبر 2026" تصدر شهر يوليو قائمة الأشهر من حيث عدد الزوار، مسجلاً 6710 زائراً، مقابل 6610 زائراً في الشهر نفسه من عام 2025.

وسجل شهر مارس 4420 زائراً، مقابل 4180 زائراً، بزيادة نسبتها 5.7%، في حين حقق شهر مايو أعلى معدل نمو بين الأشهر المذكورة، إذ ارتفعت الزيارات خلاله بنسبة 58.8% إلى 3240 زيارة، مقارنة مع 2040 زيارة في مايو 2025.

Advertisement

أهمية الموسم الصيفي في حركة السفر

بلغ مجموع الزيارات خلال شهري يوليو وأغسطس 11.21 ألف زيارة، ما يمثل نحو 34% من إجمالي الحركة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى، بما يعكس أهمية موسم الصيف في حركة السفر إلى الوجهة الأسترالية.

تشمل الإحصاءات المواطنين والمقيمين الذين تُعد الإمارات بلد إقامتهم، وتقيس حركات الوصول للزيارات قصيرة الأجل، مع إمكانية احتساب الشخص أكثر من مرة عند تكرار سفره.

شبكة طيران الإمارات ودورها في الربط المباشر

يستند تنامي حركة السفر إلى شبكة ربط جوي مباشرة، إذ تشغل طيران الإمارات 70 رحلة أسبوعياً بين دبي وخمس مدن أسترالية هي سيدني وملبورن وبريسبن وبيرث وأديلايد.

وقد جاء هذا البيان من الناقل الوطني في أكتوبر الماضي، بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق عملياتها إلى أستراليا، مما يعزز خيارات الوصول إلى أبرز الوجهات السياحية الأسترالية.

Advertisement

تأثير الخدمات الجوية على التنوع السياحي

تعزز هذه الرحلات خيارات الوصول إلى معالم سيدني وتجارب ملبورن الثقافية والرياضية، إلى الحاجز المرجاني العظيم والشواطئ والطرق الساحلية والمحميات الطبيعية.

ويتيح هذا الارتباط الجوي المباشر للزوار تنويع تجاربهم بين المدن والطبيعة، مما يسهم في تعزيز العلاقة الاقتصادية والثقافية بين البلدين من خلال السياحة المستدامة.