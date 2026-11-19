ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية لتسجل أعلى مستوى منذ 14 شهرا مدعوماً بتوقعات رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة بنهاية العام الجاري.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الخميس، متحولةً عن أدنى مستوى سجلته خلال الشهر الماضي، وسط ترقب كبير للمستثمرين لبيانات جديدة من البنك المركزي الأمريكي حول مستقبل السياسة النقدية. جاء هذا الصعود بعد أن هبط المعدن الأصفر إلى مستويات لم يشهدها منذ 14 شهراً في الجلسة السابقة، ليعود ويرفع من سعر الأونصة الواحدة بشكل ملحوظ.

تحركات أسعار الذهب في السوق الفورية

قفز سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3745.56 دولاراً للأمتر الواحد، وذلك وفقاً للبيانات المسجلة بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش يوم الخميس. سبق هذا الارتفاع هبوطاً حاداً لامس أدنى مستوياته خلال 14 شهراً أمس الأربعاء، مما يعكس تقلبات سريعة في تفاعلات السوق مع المؤشرات الاقتصادية الحديثة.

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في الوقت ذاته، سجلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم شهر ديسمبر ارتفاعاً طفيفاً جداً بنسبة 0.1%، لتغلق عند مستوى 3746.80 دولاراً للأونصة. تشير هذه الأرقام إلى انتعاش تدريجي في الثقة لدى بعض المتداولين، رغم أن الزيادة ليست قوية بشكل استثنائي، مما يدل على حالة من الحذر والتروي في قرارات الشراء والاستثمار الحالية.

محضر الفيدرالي وتأثيره على السوق

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الذي عُقد يومي 27 و28 من شهر أكتوبر، عن رؤية متغيرة للمسؤولين تجاه التضخم ومستقبل الاقتصاد. أظهر المحضر أن مسؤولي المركزي الأمريكي أدركوا وجود مخاطر متزايدة قد توجب عليهم تكثيف جهودهم لمكافحة التضخم، على الرغم من اتفاقهم على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

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يعكس هذا الموقف الدقيق من قبل المسؤولين الأمريكيين التوازن الصعب بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة ضغوط الأسعار. بينما لم يتم رفع الفائدة في الاجتماع الأخير، إلا أن الإشارة إلى مخاطر التضخم المتزايدة أعطت مؤشراً قوياً للمستثمرين حول احتمالية تغيير المسار في الاجتماعات المقبلة، مما أثار ردود فعل فورية في أسواق المعادن الثمينة.

توقعات السوق لرفع الفائدة في ديسمبر

تتراكم التوقعات لدى المتداولين حول احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع ديسمبر القادم، حيث تشير أدوات سوق الفيدرالي التابعة لمنصة سي.إم.إي إلى توقعات سائدة بنسبة 90% برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. هذه النسبة العالية تعكس إجماعاً كبيراً في أوساط المحللين الماليين والأسواق على هذا السيناريو المحدد، مع وجود احتمالات ضيقة جداً لتغير هذا التوقع.

في المقابل، تشير التوقعات الأقل ترجيحاً إلى وجود فرصة لا تتجاوز 10% فقط لرفع الفائدة بمقدار أكبر، وتحديداً بمقدار 50 نقطة أساس. عادةً ما يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، نظراً لأنه سلعة لا تدر عائداً أو أرباحاً نقدية مباشرة، مما قد يقلل من جاذبيته كاستثمار بديل في ظل ارتفاع العائد على السندات والأدوات النقدية.

توقعات بنك اليابان وتأثيرها على المعادن

لا يقتصر الاهتمام على الفيدرالي الأمريكي فقط، بل يتجه أنظار الخبراء أيضاً إلى مجلس الاحتياطي الياباني، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماعه المقرر عقده في شهر ديسمبر. يتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم هذا الإجراء، متوقعين أن يتبعه بنك اليابان بقرار رفع آخر خلال شهر مارس من العام القادم.

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فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1.3% في التعاملات الفورية، لتصل إلى مستوى 45.61 دولاراً للأونصة. كما سجل البلاتين تحسناً بنسبة 0.71% ليبلغ سعره 1381.04 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاتاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 956.25 دولاراً، مما يشير إلى تحسن عام في مزاج المستثمرين تجاه المعادن الصناعية والنادرة.