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ارتفاع أسعار النفط فوق 95 دولارًا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

اقتصاد News

ارتفاع أسعار النفط فوق 95 دولارًا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
النفطبرنتهرمز
📆05/06/2026 1:44 AM
📰alkhaleej
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سعر خام برنت يتجاوز 95 دولارًا للبرميل وسط توتر الشرق الأوسط، وتراجع صادرات إيران إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات، مع توقعات الأوبك بنمو الطلب العالمي.

سجلت أسعار النفط استقراراً مرتفعاً فوق مستوى الخمسين دولاراً للبرميل في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث ارتفع خام برنت إلى 95.24 دولاراً للبرميل وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 92.94 دولاراً.

يأتي ذلك بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة عندما انخفضت الأسعار بنسبة 2.84٪ لبرنت و3.1٪ للخام الأمريكي. من الجدير بالذكر أن هذين المؤشرين يشهدان أول مكاسب أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، وهو ما يعزى جزئياً إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة، لا سيما بعد اندلاع الأعمال القتالية وتعطيل مسار مرور النفط عبر مضيق هرمز، وهو الممر الذي يمر عبره ما يقرب من خمس إمدادات النفط العالمية.

تشير التحليلات إلى مخاوف متزايدة من تدهور مستويات المخزون العالمي للنفط في الربع الثالث من العام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أكثر حدة في الأسعار إذا استمرت القيود على الإمدادات. وفي هذا السياق، أبدى أمين عام حزب الله نعيم قاسم رفضه للاتفاق الذي تخلله وساطة أمريكية بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن الاتفاق لا يتضمن وقفاً كاملاً للقتال.

بالمقابل، أشارت إيران إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان يُعد شرطاً أساسياً لأي تفاوض سلام مع واشنطن، بينما صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن هناك تقدماً في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وأكد أن لبنان يستحق حياةً آمنة ومستقرة. من جانب آخر، أعرب أمين عام منظمة الأوبك، هيثم الغيص، عن تمسك المنظمة بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، رغم التحديات التي يفرضها الصراع الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز.

وتظهر بيانات الشحن الأخير أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال ست سنوات، وهو ما يعود أساساً إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. هذا الانخفاض في الصادرات الإيرانية يضيف بعداً جديداً لتقلبات السوق، حيث يزداد الاعتماد على مصادر بديلة ويجعل المراقبين يراقبون عن كثب أي تغيرات في سياسات العقوبات والاتفاقيات الإقليمية

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alkhaleej /  🏆 3. in AE

النفط برنت هرمز الأوبك إيران

 

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