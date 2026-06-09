ارتفاع استهلاك وقود الطائرات في الولايات المتحدة

استهلاك وقود الطائرات في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 78% في أبريل، وفقا لبيانات حكومية. يعتقد أن هذا الارتفاع في تكاليف الطاقة قد يؤدي إلى خفض أرباح القطاع إلى ما يقرب من النصف في عام 2026. منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، ظل جزء كبير من حركة الشحن عبر مضيق هرمز متوقفا فعليا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ووقود الطائرات. في محاولة لاحتواء التكاليف، رفع العديد من شركات الطيران أسعار التذاكر والرسوم الإضافية، وقالت بعض المزايا الأخرى، وألغت رحلات أو خفضت جداول التشغيل.

استهلاك وقود الطائرات يرتفع بنسبة 78% في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات حكومية. يعتقد أن هذا الارتفاع في تكاليف الطاقة قد يؤدي إلى خفض أرباح القطاع إلى ما يقرب من النصف في عام 2026.

منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، ظل جزء كبير من حركة الشحن عبر مضيق هرمز متوقفا فعليا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ووقود الطائرات. في محاولة لاحتواء التكاليف، رفع العديد من شركات الطيران أسعار التذاكر والرسوم الإضافية، وقالت بعض المزايا الأخرى، وألغت رحلات أو خفضت جداول التشغيل. وفقا لمكتب إحصاءات النقل الأمريكي، أنفقت شركات الطيران الأمريكية نحو 5ر6 مليارات دولار على الوقود في أبريل، مقارنة بحوالي 6ر3 مليارات دولار قبل عام.

وبلغ استهلاك الوقود خلال الشهر 573ر1 مليار جالون، بانخفاض طفيف عن 575ر1 مليار جالون في الفترة نفسها من العام السابق. ووفقا لمكتب إحصاءات النقل الأمريكي، أنفقت شركات الطيران الأمريكية نحو 5ر6 مليارات دولار على الوقود في أبريل، مقارنة بحوالي 6ر3 مليارات دولار قبل عام. وبلغ استهلاك الوقود خلال الشهر 573ر1 مليار جالون، بانخفاض طفيف عن 575ر1 مليار جالون في الفترة نفسها من العام السابق.

وجاءت هذه الأرقام بالتزامن مع إصدار الاتحاد الدولي للنقل الجوي تقريرا يوم الأحد توقع فيه أن تحقق شركات الطيران حول العالم صافي أرباح مجمعة قدرها 23 مليار دولار في عام 2026، وهو مستوى أدنى من توقعاته السابقة البالغة41 مليار دولار، وأدنى أيضا من أرباح عام 2025 التي بلغت 45 مليار دولار. ووفقا لمكتب إحصاءات النقل الأمريكي، أنفقت شركات الطيران الأمريكية نحو 5ر6 مليارات دولار على الوقود في أبريل، مقارنة بحوالي 6ر3 مليارات دولار قبل عام.

وبلغ استهلاك الوقود خلال الشهر 573ر1 مليار جالون، بانخفاض طفيف عن 575ر1 مليار جالون في الفترة نفسها من العام السابق. وجاءت هذه الأرقام بالتزامن مع إصدار الاتحاد الدولي للنقل الجوي تقريرا يوم الأحد توقع فيه أن تحقق شركات الطيران حول العالم صافي أرباح مجمعة قدرها 23 مليار دولار في عام 2026، وهو مستوى أدنى من توقعاته السابقة البالغة41 مليار دولار، وأدنى أيضا من أرباح عام 2025 التي بلغت 45 مليار دولار.

ووفقا لمكتب إحصاءات النقل الأمريكي، أنفقت شركات الطيران الأمريكية نحو 5ر6 مليارات دولار على الوقود في أبريل، مقارنة بحوالي 6ر3 مليارات دولار قبل عام. وبلغ استهلاك الوقود خلال الشهر 573ر1 مليار جالون، بانخفاض طفيف عن 575ر1 مليار جالون في الفترة نفسها من العام السابق.

وجاءت هذه الأرقام بالتزامن مع إصدار الاتحاد الدولي للنقل الجوي تقريرا يوم الأحد توقع فيه أن تحقق شركات الطيران حول العالم صافي أرباح مجمعة قدرها 23 مليار دولار في عام 2026، وهو مستوى أدنى من توقعاته السابقة البالغة41 مليار دولار، وأدنى أيضا من أرباح عام 2025 التي بلغت 45 مليار دولار. ووفقا لمكتب إحصاءات النقل الأمريكي، أنفقت شركات الطيران الأمريكية نحو 5ر6 مليارات دولار على الوقود في أبريل، مقارنة بحوالي 6ر3 مليارات دولار قبل عام.

وبلغ استهلاك الوقود خلال الشهر 573ر1 مليار جالون، بانخفاض طفيف عن 575ر1 مليار جالون في الفترة نفسها من العام السابق. وجاءت هذه الأرقام بالتزامن مع إصدار الاتحاد الدولي للنقل الجوي تقريرا يوم الأحد توقع فيه أن تحقق شركات الطيران حول العالم صافي أرباح مجمعة قدرها 23 مليار دولار في عام 2026، وهو مستوى أدنى من توقعاته السابقة البالغة41 مليار دولار، وأدنى أيضا من أرباح عام 2025 التي بلغت 45 مليار دولار





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