ارتفاع الذهب 1% بعد أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025 وسط انتظار بيانات التضخم

ارتفع الذهب 1% ليصل لـ 3915 دولارا للأونصة بعد تراجع حاد، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات برفع الفيدرالي للفوائد في ديسمبر.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية يوم الجمعة، مدعوماً بعمليات شراء نشطة استعادةً لجزء من خسائره، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة. جاء هذا الصعود بعد أن تحول تركيز المستثمرين والأسواق العالمية بشكل كامل نحو بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، والتي يُنظر إليها كمؤشر حاسم لمسار السياسات النقدية المقبلة. بحلول الساعة 03.22 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب قفزة بلغت واحداً بالمئة، ليصل إلى مستوى 3915.31 دولاراً للأونصة الواحدة.

آليات السوق ومحركات ارتفاع الذهب اليوم

تُظهر البيانات أن سعر الذهب شهد تحسناً فورياً، لكنه لا يزال يعاني من خسارة أسبوعية تجاوزت 3.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. يصف كلفن وونج، كبير محللي السوق في مؤسسة دوى أواندا، هذا الارتفاع بأنه تعديل طبيعي للمراكز المالية، وليس بالضرورة انعكاساً لتغيير جذري في الاتجاه طويل الأمد. يشير المحللون إلى أن أحد المحركات قصيرة الأمد الإيجابية للذهب قد يكون حدوث تحول مفاجئ في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما قد يؤدي مباشرة إلى هبوط قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

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توقعات الفيدرالي وموقف جون وليامز النقدي

في السياق المرتبط بالسياسة النقدية، صرح جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أمس الخميس، بأن من المرجح جداً المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية. يأتي هذا التوجه في ظل سعي البنك المركزي الأمريكي الجاد إلى خفض مستويات التضخم المرتفعة، وذلك في اقتصاد يتميز بشكل عام بمتانة وقوة في الأداء. تؤكد تصريحات وليامز على استمرار التركيز على مكافحة التضخم، وهو ما يشكل ضغطاً على الأصول غير المدرّة للعوائد مثل الذهب، حيث تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

بيانات التضخم وأثرها على مستقبل الأسعار

ترقب المتعاملون في الأسواق العالمية صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، والتي كانت مقررة للصدور في الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش. وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لـ سي.إم.إي، تركزت التوقعات حول احتمالات رفع أسعار الفائدة، حيث تراوحت الاحتمالات بنسبة 89 بالمئة لرفع الفوائد بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. كما قدرت الاحتمالات بـ 11 بالمئة لرفع أكبر بواقع 50 نقطة أساس، مما يعكس قلق الأسواق من استمرار الضغوط التضخمية.

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تأثير النفط وسوق العمل على ديناميكية الذهب

كان لارتفاع أسعار النفط أثر عكسي مباشر على الذهب أمس الخميس، حيث سجل الأسعار أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025. عزت الأسواق هذا التراجع إلى تلاشي الآمال في إنهاء صراع الشرق الأوسط، مما أدى إلى تصاعد المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم. وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر عادة وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن الارتفاع المتزامن في النفط وأسعار الفائدة يقلل من جاذبيته للمستثمرين المؤسسيين والأفراد في الأمد القصير.

فيما يخص مؤشرات سوق العمل، ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، أشارت البيانات إلى أن المستوى الإجمالي ظل متوافقاً مع استقرار سوق العمل، مما لا يوحي بضعف مفاجئ في الاقتصاد الأمريكي. يظل التركيز الآن منصبا على كيفية تفاعل هذه المؤشرات مع قرارات الفائدة القادمة.

أداء المعادن النفيسة الأخرى في التداولات

لم يقتصر الارتفاع على الذهب وحده، إذ شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات مماثلة في نفس الاتجاه. ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحدة بالمئة، مسجلاً 50.49 دولاراً للأونصة الواحدة. كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 2.1 بالمئة، ليصل إلى 1014.50 دولاراً للأونصة. على الرغم من هذه المكاسب اليومية، تشير المؤشرات إلى أن كلا المعدنين يجهزان لخسائر أسبوعية.

في المقابل، أظهر البلاتين أداءً مختلفاً نسبياً، حيث صعد بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 1538.22 دولاراً للأونصة في المعاملات الفورية. هذا الصعود يضع البلاتين في طريق محتمل لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، على عكس أقرانه من المعادن النفيسة الأخرى. تعكس هذه التباينات في الأداء ديناميكية السوق المعقدة التي تستجيب لعوامل متعددة تشمل العرض والطلب المحلي والوضع الجيوسياسي العالمي.