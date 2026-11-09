ارتفاع نيكاي الياباني بنسبة 2% لتعويض خسائر الأسهم التكنولوجية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني 2% ليصل إلى 58584.11 نقطة، مما أعاد بعض الثقة للمستثمرين بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسف سوفت بنك.

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بشكل ملحوظ في جلسة التداول التي بدأت يوم الاثنين، ليسجل ارتفاعاً بنسبة اثنين بالمئة ليصل إلى مستوى 58584.11 نقطة. يأتي هذا الصعود كرد فعل مباشر على الهبوط الحاد الذي شهدته أسهم شركات التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي دفع المؤشر للدخول في نطاق ما يُعرف بالسوق الهابطة. كان هذا الانخفاض السابق قد ترك المؤشر دون المستوى القياسي الذي سجله في شهر يونيو بنسبة تزيد عن 20 بالمئة.

استعادة الأرباح في أسوق الأسهم التكنولوجية

شهد المؤشر الرئيسي تعافياً قوياً مع بداية التعاملات، حيث حاول تعويض جزء كبير من الخسائر التي تكبدتها الأسواق في يوم الجمعة السابق. في ذلك اليوم، تراجع المؤشر بنسبة ستة بالمئة، مما خلق حالة من عدم اليقين بين المستثمرين. على صعيد المؤشرات الأوسع نطاقاً، صعد مؤشر توبكس بنسبة 2.8 بالمئة ليصل إلى 3810.91 نقطة، مما يعكس تحسناً عاماً في معنويات السوق اليابانية بعد موجة البيع الحادة.

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عوامل دفع أسعار الأسهم صعوداً

ارتفعت أسهم كل من شركة إنفيديا وشركة تسلا بشكل واضح، حيث انتعشت بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الأسبوع الماضي. يعزو المستثمرون هذا التراجع السابق إلى مخاوف من أن تؤدي انتصارات الحزب الديمقراطي في الانتخابات إلى فرض رقابة أكثر صرامة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه المخاوف كانت قد أثرت سلباً على توقعات الإنفاق على مراكز البيانات، مما جعل الأسهم تتجه نحو الهبوط قبل أن تستقر الأسعار في الجلسة الحالية.

الأداء التفصيلي للأكبر والأقل أداءً

كان سهم شركة رينيساس إلكترونيكس هو الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على مؤشر نيكاي، حيث صعد بنسبة 6.64 بالمئة. وجاء في المرتبة التالية سهم شركة جابان ستيل ووركس الذي سجل زيادة بنسبة 6.41 بالمئة، بينما ارتفع سهم شركة بايكرنت بنسبة 5.88 بالمئة ويتجه صوب الإغلاق عند مستوى قياسي جديد. وفي الجانب الآخر من قائمة الأكثر تراجُعاً، كان سهم شركة طوكيو فودوسان هولدنجز هو الأسوأ أداءً بنزول 5.41 بالمئة.

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تراجع عمالقة التكنولوجيا والاستثمار

تتبع سهم مجموعة سوفت بنك التراجع بنسبة 4.73 بالمئة، ليحتل المرتبة الثانية من حيث الانخفاض بعد طوكيو فودوسان هولدنجز. كما تراجع سهم شركة ميتسوي فودوسان بنسبة 4.50 بالمئة، مما يشير إلى استمرار الضغوط على بعض القطاعات الكبرى. يعكس هذا التباين في الأداء بين القطاعات المختلفة تعقيد الموقف الحالي للسوق، حيث تستفيد بعض الشركات من التحسن العام بينما تتحمل أخرى عبء المخاوف التنظيمية أو الاقتصادية.

آفاق السوق والتطورات القادمة

يظل المؤشر نيكاي أقل من أعلى مستوى قياسي له بنسبة تتجاوز 20 بالمئة، مما يضعه في نطاق السوق الهابطة رسمياً. تستمر الأسواق في مراقبة تأثير القرارات السياسية على قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل وثيق. سيكون للمستثمرين انتباه خاص لكيفية استجابة السوق للخبر السياسي الأخير وتأثيره المباشر على إنفاق الشركات العالمية على البنية التحتية التقنية.