ارتفاع الكوليسترول يزيد الجلطات وتصلب الشرايين

ارتفاع الكوليسترول في الدم مرتبط بشكل مؤكد بزيادة حدوث ال جلطات و تصلب الشرايين والذبحات الصدرية. الكوليسترول مادة طبيعية بالجسم ونحتاج منه ما يقارب 300 مللي جرام يومياً لمختلف العمليات الطبيعية وإنتاج الهرمونات المختلفة، إلا أنه ثبت ضرره إذا زاد عن هذا الحد وبدأ بالارتفاع في الدم.

يحتاج المريض إلى علاج عندما يرتفع الكوليسترول في الدم بعد تكرر تحليل الكوليسترول وكونه مرتفعاً في الدم على الرغم من اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 3 شهور. علاج ارتفاع الكوليسترول لا يسبب فقدان الذاكرة ولا مرض الزهايمر، ولا يسبب الإدمان، ويمكن أن يسبب آلاماً نادرة في الجسم والعضلات. يفضل تناول العلاج ليلاً، ويمكن أن يزيد فاعليته. من الأطعمة المرتفع فيها الكوليسترول كثيراً الروبيان والكبدة والبيض واللحوم الحمراء





