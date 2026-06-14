ارتفاع أرباح 11 شركة تأمين في دبي 20 % خلال الربع الأول 2026 مدفوعة بنمو كبير وتحولات إيجابية

أظهرت نتائج الربع الأول من عام 2026 لـ 11 شركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي نمواً ملحوظاً في الأرباح المجمعة، حيث وصلت إلى 627.1 مليون درهم، böylece مسجلة زيادة بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وقد دفع هذا النمو ارتفاع أداء سبع شركات وتحول ثلاث شركات أخرى من الخسارة إلى الربحية، مما مؤشر على تحسن كبير في بيئة الأعمال والتخطيط التشغيلي. وتفاوتت أداء الشركات، حيث حققت بعضها نمواً مذكراً، بينما سجلت أخرى تراجعاً طفيفاً، لكن الصورة العامة إيجابية وتعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع الظروف الاقتصادية.

شهد قطاع التأمين في سوق دبي المالي أداءً إيجابياً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح المجمعة لـ 11 شركة تأمين مدرجة بنسبة تصل إلى 20 % لتصل إلى 627.1 مليون درهم، مقارنة بـ 523.3 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

ويعزى هذا النمو إلى تحسن أداء غالبية الشركات، حيث سجلت سبع شركات زيادة في الأرباح، بينما حولت ثلاث شركات أخرى من الخسارة إلى الربحية، مما يعكس تحسناً في بيئة الأعمال وكفاءة العمليات التشغيلية. وقد جاءت أداء الشركات متفاوتاً، حيث حققت بعضها نمواً كبيراً في الأرباح، بينما شهدت الأخرى انخفاضاً طفيفاً أو تحولاً من الخسارة إلى الربح.

تصدرت شركة أورينت للتأمين القائمةمن حيث قيمة الأرباح، حيث حققت 333.7 مليون درهم خلال الربع الأول من 2026، بنمو 9 % مقارنة بـ 306 ملايين درهم في 2025. كما حققت شركة سكون للتأمين أرباحاً بقيمة 121.3 مليون درهم، Grow 20 % عن 101.2 مليون درهم في الفترة المماثلة. وسجلت شركة دبي للتأمين نمواً استثنائياً بنسبة 52 %، إذ ارتفعت أرباحها إلى 70.4 مليون درهم مقابل 46.5 مليون درهم.

أما شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين فحققت 30.2 مليون درهم، Grow 20 % عن 25.1 مليون درهم. وحققت أورينت تكافل نمواً كبيراً بنسبة 70 %، فارتفعت أرباحها إلى 22.7 مليون درهم مقابل 13.4 مليون درهم. في المقابل، سجلت بعض الشركات تراجعاً في الأرباح، مثل الوطنية للتأمينات العامة التي انخفضت أرباحها بنسبة 48 % إلى 18.4 مليون درهم مقابل 35.6 مليون درهم.

لكن التحول الإيجابي الأبرز كان في شركة سلامة، حيث تحولت من خسارة مليون درهم إلىربح 10.9 ملايين درهم، يمثل نمواً هائلاً بنسبة 1216 %. كما تحولت شركة أمان من خسارة 1.7 مليون درهم إلىربح 2.3 مليون درهم (نمو 239 %)، وتحولت شركة الصقر للتأمين من خسارة 9.3 ملايين درهم إلىربح 2.3 مليون درهم (نمو 125 %).

وبلغت أرباح سكون تكافل 7.9 ملايين درهم (Grow 46 % عن 5.4 مليون)، وبلغت أرباح اللاينس للتأمين 7 ملايين درهم (Grow 10 % عن 6.4 مليون). تسلط هذه الأرقام الضوء على قوة قطاع التأمين في دبي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. ويعكس الأداء القوي لشركات مثل أورينت وسكون ودبي للتأمين ثقة المستثمرين وقوة العلامات التجارية. كما أن تحول عدة شركات من الخسارة إلى الربحية يدل على تحسن المنافسة والابتكار في المنتجات والخدمات.

وربما تعود هذه التحولات إلى عوامل مثل زيادة الوعي بالتأمين، نمو الاقتصاد المحلي، أو تحسين الإدارةRisk. ويبدو أن السوق لا يزال يجذب استثمارات جديدة، مما يساهم في استقرار القطاع وزيادة رأس المال المدرج.





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