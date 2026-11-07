ارتفاع أسعار الذهب 4.8% والفضة 5.6% مع استمرار التحفظات السوقية

شهدت أسعار الذهب والفضة مكاسب أسبوعية قوية بلغت 4.8% و5.6% على التوالي، مدعومة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية العالمية.

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية قوية رغم التقلبات، حيث احتفظ المعدن الأصفر بمكاسب بلغت 4.8% خلال الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر ، وسط حالة من التحفظ العام في الأسواق العالمية.

تفاصيل المكاسب والأسعار النهائية

على الرغم من تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفيرة بأقل من 1% خلال تعاملات يوم الجمعة لتصل إلى نحو 4059 دولاراً للأونصة، إلا أن المعدن الثمين حافظ على زخمه الصاعد بشكل عام.

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في وقت سابق، تأثر المعدن بضغوط بيعية خلال جلسة نهاية الأسبوع السابق، مما جعل حركة السعر أكثر تقلباً، لكن المستثمرين تمكنوا من استعادة المكاسب بفعل عوامل طلب إضافية.

العوامل الدافعة للتحرك السعرى

تأتي هذه التحركات في ظل عدم يقين سائد في الأسواق العالمية، حيث يستمر تأثير التطورات السياسية في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية على قرارات المستثمرين حول العالم.

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كما يظل الذهب أحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من المخاطر الاقتصادية والسياسية، مما يمنحه دعماً أساسياً عند حدوث أي تقلبات حادة في الأسواق المالية الأخرى.

تأثير الفوائد والدولار على السوق

تتأثر تحركات أسعار الذهب بشكل مباشر بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية وتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائداً، مما يجعل متابعة اتجاهات أسعار الفائدة أمراً حاسماً.

كما يتفاعل المستثمرون بشكل كثيف مع قوة الدولار الأمريكي، حيث يعمل الدولار كأداة قياس رئيسية لتحديد جاذبية استثمارات الذهب لدى حاملي العملات الأخرى في الأسواق الدولية.

أداء الفضة والمكاسب المكملة

بالإضافة إلى الذهب، ارتفعت أسعار الفضة من 49.2 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 52 دولاراً للأونصة بنهاية الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 5.69%.

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يعكس هذا الارتفاع في أسعار الفضة التوافق في اتجاه السوق نحو الأصول المعدنية الملموسة، حيث يسعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.