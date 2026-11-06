ارتفاع أسعار الذهب إلى 4103 دولارًا amid ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفع الذهب 0.4 بالمئة إلى 4103.55 دولار للأوقية مع توقعات برفع الفائدة الأمريكية، وسط مكاسب أسبوعية للذهب والفضة.

شهدت أسواق المعادن الثمينة ارتفاعاً ملموساً في مستهل تداولات يوم الجمعة، حيث سجل الذهب مكاسب أسبوعية تصل إلى 5.9 بالمئة. وتصدرت أسعار الذهب عناوين الأسواق الآسيوية عند الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، لتصل إلى 4103.55 دولارًا للأوقية الفورية، وهو ما يمثل ارتفاعاً قدره 0.4 بالمئة مقارنة بالإغلاق السابق. ويواصل المعدن الأصفر زخمه الصعودي مدفوعاً بتوقعات المستثمرين حول مسار السياسة النقدية الأمريكية في الأشهر المقبلة.

تأثير بيانات الوظائف الأمريكية على الذهب

يركز المستثمرون بشكل كبير على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره عند الساعة 1330 بتوقيت جرينتش اليوم. يعتبر هذا المؤشر حاسماً لتحديد استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مما يؤثر مباشرة على جاذبية الذهب كاستثمار بديل. ويتوقع المتداولون بنسبة 71 بالمئة، وفقاً لبيانات سي.إم.إي وأداة فيد ووتش، أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة في ديسمبر، مما يضيف ضغطاً تصاعدياً على أسعار المعدن النفيس.

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تقارير سوق العمل وتوقعات البنوك المركزية

أظهرت البيانات الأخيرة متانة غير متوقعة في سوق العمل الأمريكي، حيث انخفض عدد المتقدمين للجديد للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 57 عاماً في الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تخلق حالة من الضبابية التي قد تحد من التوظيف، إلا أن الأرقام تعكس استقراراً في الطلب على العمالة. وفي أوروبا، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أمس الخميس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع الإشارة إلى احتمال زيادة أخرى إذا استمرت التوترات الإقليمية.

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أداء الفضة والبلاتين والبلاديوم

لم يقتصر الصعود على الذهب فحسب، بل شمل المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 52.01 دولار للأوقية. واستقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4112.80 دولار، بينما لم يشهد البلاتين تغيراً يذكر عند 1517.20 دولار، وثبت البلاديوم عند 1031.01 دولار. ومع ذلك، تتجه جميع هذه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يعكس حالة من التفاؤل العام في قطاع السلع الأساسية خلال هذا الأسبوع.

الآثار المستقبلية على المستثمرين والأسواق

عادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، مما يقلل من جاذبيته على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن التوقعات الحالية تشير إلى استمرار الطلب القوي بسبب عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. يتابع المحللون عن كثب كيفية تفاعل الأسواق مع تقرير الوظائف الأمريكي، حيث قد يغير هذا البيانات التوقعات الحالية حول وتيرة رفع الفائدة ويؤثر على أسعار الذهب والفضة في الجلسات القادمة.