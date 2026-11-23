ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 2.9% لتصل إلى 3635.80 دولارا للأوقية بعد تراجع حاد الأسبوع الماضي، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية.

شهدت أسعار الذهب ارتداء ملحوظا في تعاملات يوم الاثنين، لتتعافى جزئيا من الخسائر الكبيرة التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي. وقد بلغ الذهب في المعاملات الفورية مستوى 3635.80 دولارا للأوقية، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 2.9%. هذا الارتفاع يأتي وسط ترقب حاد من قبل المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، والتي تعتبر محورية في تحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 9% خلال الأسبوع السابق، مسجلة بذلك أكبر خسارة أسبوعية لها منذ شهر مارس. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 3.4% لتصل إلى 3635.10 دولارا للأوقية. يعكس هذا التقلب الشديد حدة التذبذب في السوق وتفاعل المستثمرين السريع مع المتغيرات الاقتصادية الكبرى.

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دوافع التراجع والانتعاش الحالي

يؤكد كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم"، أن موجة البيع التي شهدتها أسهم التكنولوجيا هي أحد المحركات الرئيسية لهذا التراجع. كما أن توقعات تباطؤ النشاط الاقتصادي، في ظل تراجع زخم طفرة الذكاء الاصطناعي، دفعت الأسواق العالمية إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

هذا إعادة التقييم في توقعات الفائدة قدمت دعما جديدا لسعر الذهب كملاذ آمن ومضاد للتضخم. إن التغيرات في سياسات البنوك المركزية تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الأصول غير المنتجة للأرباح، مما يجعل الذهب أكثر بروزا في محافظ المستثمرين خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

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توقعات البنك المركزي والتضخم

تشير التوقعات الحالية، وفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي"، إلى احتمال رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. واستبعدت هذه التوقعات احتمالية زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وهو سيناريو كان من شأنه أن يزيد الضغوط على الأصول غير المنتجة.

يقلل هذا السيناريو من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً فورياً مثل السندات أو الأوراق المالية. إن استقرار التوقعات حول رفع الفائدة بنسبة محدودة يدعم قدرة المعدن الأصفر على استعادة خسائره ويمنحه زخما إيجابيا في الأجل القصير. ينتظر المستثمرون الآن بعناية بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

تحذيرات وتحديات السوق

مع ذلك، يحذر ديلين وو، المحلل لدى "بيبرستون"، من أن التعافي الحالي لسعر الذهب لا يعني بالضرورة بلوغ القاع النهائي للأصل. قد تستمر عمليات التسييل والبيع إذا ظلت أسواق الأسهم متقلبة وغير مستقرة. إن استمرار التذبذب في القطاعات التكنولوجية والنمو الاقتصادي قد يعيد الضغط على أسعار الذهب مرة أخرى.

ترى الأسواق أن بيانات الأربعاء ستكون مؤشراً رئيسياً لقياس التضخم الفعلي، ومن ثم تحديد توجهات السياسة النقدية بدقة أكبر. هذا الانتظار يحافظ على حالة من التوتر والحذر في التداولات الحالية. أي انحراف في هذه البيانات عن التوقعات قد يسبب تقلبات حادة جديدة في الاتجاه الصاعد أو الهابط.

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أداء المعادن النفيسة الأخرى

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعا بنسبة 4.1% لتصل إلى 42.86 دولارا للأوقية. كما ارتفع البلاتين بنسبة 2% ليصل إلى 1324.43 دولارا للأوقية. في حين سجل البلاديوم ارتفاعا بنسبة 1.7% لتصل إلى 908.18 دولارا للأوقية.

يعكس أداء المعادن الأخرى تحركا موازيا للذهب، albeit بمستويات متفاوتة من الارتفاع. إن تعافي سعر الفضة بشكل أسرع نسبيا قد يشير إلى تفاؤل أكبر تجاه النشاط الصناعي المستقبلي. بينما يظل الذهب هو البوصلة الأساسية لمؤشرات التحوط من المخاطر في هذا الإطار الزمني.