ارتفاع الذهب فوق 4470$

ذهب، إيران، أسعار النفط، التضخم، أسعار الفائدة
📆28/05/2026 5:40 PM
📰alkhaleej
ارتفعت أسعار الذهب الخميس بعد هجمات أمريكية جديدة على إيران، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، تراجع الدولار بدرجة طفيفة، مما زاد من كلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وفي هذه الأثناء، أشار المحلل البارز مات سيمبسون إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية ستظل متصاعدة، مما سيؤدي إلى استمرار الإقبال على الدولار، وبالتالي سيظل الذهب تحت الضغط. واضافت عضو مجلس المحافظين في مجلس الاحتياطي الاتحادي ليزا كوك أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبقى على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير في الوقت الحالي، لكنها تتأهب لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية، بينما خسر البلاتين وبلغ البلاديوم أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر

