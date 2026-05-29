اختفاء عشرة أيام من أكتوبر عام 1582: حدث تاريخي غريب في التقويم الرقمي

أثارت ظاهرة غريبة داخل التقويم الرقمي في هواتف آيفون.. فضول عدد من المستخدمين حول العالم، بعد ملاحظة اختفاء عشرة أيام كاملة من شهر أكتوبر عام 1582، إذ يقفز التاريخ مباشرة من الرابع من أكتوبر إلى الخامس عشر منه، وكأن هذه الأيام لم توجد يوماً في التاريخ. ورغم أن الأمر يبدو للوهلة الأولى كخلل تقني أو خطأ برمجي، فإن الحقيقة مختلفة تماماً، فهذه الأيام العشرة لم توجد فعلياً في عدد من الدول الأوروبية خلال ذلك العام، نتيجة واحد من أهم التحولات الزمنية في التاريخ الحديث وهو الانتقال من التقويم اليولياني إلى التقويم الغريغوري وفق iflscience..

