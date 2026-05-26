اختلاف تحري الهلال يجعل عرفة والأضحى متباينين

اختلف تحري الهلال في بعض الدول، مما جعل وقفة عرفة وعيد الأضحى في بعضها متباينين عن غيرها. أعلنت الهند وبنغلاديش وبروناي وجنوب إفريقيا مخالفتها لما أعلنته باقي الدول بشأن موعد بداية شهر ذي الحجة لعام 1447هـ.

ووفقاً لما أعلنت الدول المخالفة، فإن وقفة عرفة ستكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026، بينما سيحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الخميس 28 مايو 2026. وفي المقابل، أعلن مركز الفلك الدولي أن أكثر من 28 دولة عربية وإسلامية وغير إسلامية توافقت في تحديد بداية شهر ذي الحجة، ليكون عيد الأضحى لديها يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

ويأتي هذا الاختلاف نتيجة تباين طرق تحري الهلال، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية المحلية للهلال داخل حدودها، بينما تعتمد دول أخرى على إعلان السعودية باعتبارها بلد المشاعر المقدسة. يرجع اختلاف موعد عيد الأضحى بين بعض الدول إلى اختلاف أساليب إثبات رؤية الهلال، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية البصرية المحلية فقط، بينما تستند دول أخرى إلى الحسابات الفلكية، أو إلى إعلان السعودية الرسمي بشأن ثبوت رؤية الهلال.

ويؤدي هذا الاختلاف أحياناً إلى تباين موعد وقفة عرفة، والعيد بين بعض الدول الإسلامية، رغم وحدة المناسبة الدينية





