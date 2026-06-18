اختفاء سبائك ذهبية بقيمة 40 مليون دولار من وكالة الاستخبارات الأمريكية وإحالة مسؤول بارز للمحاكمة

تحقيق في واقعة احتيال كبيرة داخل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حيث اختفت سبائك ذهبية قيمتها 40 مليون دولار، وإحالة المسؤول رفيع المستوى ديفيد راش إلى القضاء مع مخاوف من كشف أسرار عمليات سرية خلال المحاكمة.

تم الكشف عن عملية احتيال غير مسبوقة داخل أحد أكثر أجهزة الاستخبارات تحصيناً في الولايات المتحدة، حيث اختفت سبائك ذهبية تقدر قيمتها بـ 40 مليون دولار من عهدة وكالة الاستخبارات المركزية ( CIA ).

تجري السلطات تحقيقاً جنائياً أوصل إلى "ديفيد راش"، المسؤول البارز الذي كان يدير برامج سرية بصلاحيات واسعة، مما أثار مخاوف عميقة داخل المؤسسة الأمنية من أن تؤدي هذه المحاكمة إلى كشف تفاصيل عن عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار صعب للوكالة قد يكون الأصعب منذ عقود، حسبما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. يركز الاهتمام الآن على ديفيد راش، المسؤول الكبير في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، والذي كان يشغل منصباً إدارياً يعادل رتبة جنرال.

كان راش مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس، لكنه وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد أن أحالت him الوكالة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشبهة تزوير سجلات دوامه الوظيفي. تشير التهم إلى أنه تقاضى رواتب عن فترات ادعى فيها أنه لا يزال يخدم كضابط احتياط في البحرية، رغم انتهاء خدمته الفعلية قبل أكثر من عقد.

بحسب مصادر مطلعة على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" تم التصريح له من الكونغرس، وأنشأ في الوقت ذاته "برنامجاً وهمياً" آخر ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP)، وهي أعلى درجات التصنيفات السرية. لإضفاء المصداقية على برنامجه الوهمي، أقنع المسؤولين بضرورة تخصيص تمويل له تحت غطاء "خطط استمرارية عمل الحكومة"، ما أدى إلى تخصيص عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.

في مايو الماضي، دهم عملاء FBI منزله في ولاية فرجينيا وعثروا بحسب التحقيقات على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، بالإضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من ماركة رولكس. يعتقد المتابعون أن القواعد الأمنية الصارمة للبرامج السرية، التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.

كشفت وثائق المحكمة أيضاً عن تناقضات في مؤهلات راش؛ حيث أدعى في نماذج رسمية حصوله على ماجستير في علوم الحاسوب، وذكر في أخرى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وقد بينت المراجعات عدم وجود سجلات أكاديمية له في أي من التخصصين. كما أكدت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية أنه لم يكن قط "طيار اختبار" كما زعم في سيرته، ولا يحمل أي رخصة طيران.

يحذر مسؤولون سابقون، من بينهم مارك فاولر الذي قاد عمليات ضد إيران، من أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال تسريب معلومات أمنية حساسة خلال جلسات المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974 عندما كشف اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، مما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة، تأسس مبدأ "رد غلومار" في وكالة الاستخبارات، الذي تقول فيه "لا نؤكد ولا ننفي" أي نشاط سري.

وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالقول إنها وFBI "ملتزمان باتباع الحقائق وضمان المساءلة وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا الإطار، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات علناً، في قضية قد تهدد بكشف أسرار كانت مخفية لسنوات طويلة





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