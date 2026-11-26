كشف الفيفا عن اختراق إلكتروني يستهدف بياناته، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية عالمياً على مؤسسات رياضية وحكومية، فيما تشير تقارير إلى تكلفة متوسطة تصل لـ 4.99 ملايين دولار للحادثة الواحدة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعرضه لاختراق إلكتروني سمح لدخول غير مصرح به إلى مجموعات محدودة من البيانات الشخصية والتجارية الخاصة بالمنظمة العالمية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه وتيرة الهجمات الرقمية التي تستهدف المؤسسات الكبرى، مما يسلط الضوء بشكل مباشر على التهديدات الاقتصادية والأمنية التي تواجه القطاع الرياضي الدولي في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية.

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تفاصيل الاختراق وادعاءات القراصنة

واعتبرت المنظمة الرياضية أن الهجوم الإلكتروني أدى إلى انتهاك خصوصية مجموعة ضئيلة من المعلومات، غير أن مجموعة من القراصنة ادعت بشكل منفصل استيلاؤها على حجم بيانات يتجاوز 12 غيغابايت.

وتشمل البيانات التي يدعي القراصنة سرقتها وثائق مالية وقانونية وإدارية، بالإضافة إلى مستندات إثبات الهوية، في حين لم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن العدد الدقيق للبيانات المسروقة أو عدد المتضررين من هذا الحادث الأمني.

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خلفية التهديدات الرقمية والمنافسات

ويؤكد هذا الحادث على الخطر الدائم الذي تمثله الفضاء السيبراني، خاصة بعد أن سبق للاتحاد الدولي لكرة القدم أن أعلن تصديه لأكثر من مليار هجوم سيبراني منفصل.

كما سجلت المنظمة تحييد أكثر من 11 ألف نطاق إلكتروني ضار أثناء منافسات كأس العالم 2026، وهي أرقام تعكس الحجم الهائل للتهديدات الرقمية التي تواجه الفعاليات الرياضية الكبرى وتلزمها باتخاذ إجراءات وقائية مشددة.

توسع الهجمات على المؤسسات الرياضية والحكومية

وسبق هذا الحادث بيومين إعلان رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن اختراق إحدى منصاتها الرقمية، ما أسفر عن سرقة بيانات شخصية لمشجعين، مما يبرز التحدي الأمني المشترك بين المؤسسات الرياضية.

وقد استهدفت الهجمات أيضاً مؤسسات حكومية أمريكية كبرى، حيث شهدت الأيام الأخيرة تقارير عن اختراقات طالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

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كما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إخراج بعض أنظمتها من الخدمة احترازياً، وذلك عقب الوصول غير المصرح به إلى مجموعة محدودة من أنظمتها الإلكترونية.

التداعيات الاقتصادية وتكلفة الحماية

وتتجاوز التداعيات الاقتصادية للاختراقات الإلكترونية مجرد خسارة البيانات، لتشمل تكاليف باهظة للتحقيقات واستعادة الأنظمة وتعزيز الحماية، إلى جانب المخاطر القانونية المرتبطة بتسريب المعلومات الشخصية.

وبحسب تقرير شركة آي بي إم لعام 2026، بلغ المتوسط العالمي لتكلفة اختراق البيانات 4.99 ملايين دولار للحادثة الواحدة، فيما بلغت تكلفة الاختراقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نحو 6 ملايين دولار في المتوسط.

وكشف التقرير أن الذكاء الاصطناعي أسهم في تنفيذ واحد من كل أربعة اختراقات خبيثة، بزيادة 56 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مما يستدعي إعادة نظر شاملة في استراتيجيات الأمن السيبراني.