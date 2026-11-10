اختتام أسبوع دبي للتصميم دورته الثانية عشرة بمشاركة أكثر من 1000 مصمم

اختتم أسبوع دبي للتصميم دورته الثانية عشرة بمشاركة أكثر من 1000 مصمم من أكثر من 50 دولة، فيما استقطب معرض داون تاون ديزاين 2026 أكثر من 20 ألف زائر.

اختتم أسبوع دبي للتصميم دورته الثانية عشرة بعد ستة أيام من المعارض والتركيبات الفنية والمشاريع الإبداعية والجلسات الحوارية وورش العمل، التي أُقيمت في حي دبي للتصميم. أقيمت فعاليات الدورة تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ( دبي للثقافة)، وبشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم ، الوجهة الإبداعية التابعة لمجموعة تيكوم، وبدعم من دبي للثقافة.

شارك في الدورة أكثر من 1000 مصمم ومبدع وعلامة تجارية من أكثر من 50 دولة، في حدث يهدف إلى دعم المواهب الإبداعية في المنطقة وتعزيز التبادل الثقافي على المستوى الدولي. وتضمن الحدث تنظيم لقاءات بين المصممين والمبدعين والمتخصصين في القطاع والجمهور، بما يوسع آفاق التعاون ويفتح فرصاً جديدة أمام المجتمع الإبداعي.

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برنامج الدورة الثانية عشرة وأبرز مشاريعها

قدم برنامج أسبوع دبي للتصميم أكثر من 40 تركيباً فنياً ومعرضاً ومشروعاً إبداعياً وتجارب تفاعلية، إلى جانب أكثر من 50 ورشة عمل وجلسة إبداعية. وركز البرنامج هذا العام على مفهوم التواصل الإنساني، مستكشفاً دور التصميم في تشكيل العلاقات بين الأفراد والأماكن والثقافات، مع اهتمام خاص بالمعارف التقليدية والتجريب في استخدام المواد والممارسات الإبداعية المعاصرة.

من أبرز المشاريع معرض بكلمات أخرى ضمن برنامج أبواب، الذي جمع خمسة أعمال إبداعية جديدة تستكشف اللغة والذاكرة وسبل انتقال المعرفة. كما أُقيم معرض المصممين الإماراتيين بدعم من دبي للثقافة تحت عنوان إرث الغد، بمشاركة 30 مبدعاً من المقيمين في دولة الإمارات، وفق مفهوم فني وضعته المعمارية والمصممة الزينة لوتاه التي أشرفت على المعرض.

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وضمن برنامج الأشغال المدنية، قدم استوديو NAO Architects مشروع ثلاث حدائق وغرفة، الذي تناول تأثير العمارة والمواد في تشكيل المساحات العامة المشتركة. وقالت ريم نصّور، مؤسسة استوديو NAO Architects، إن مشاركة الاستوديو في الأسبوع كانت تجربة ملهمة، إذ شاهد فريقها الأطفال يلعبون، واستمع إلى زقزقة الطيور، ولاحظ الكبار يتوقفون للاستراحة، وأكدت أن الهدف كان ابتكار مساحة ترحب بالجميع.

معرض داون تاون ديزاين يستقطب أكثر من 20 ألف زائر

اختتم معرض داون تاون ديزاين دورته لعام 2026، وهو الحدث الرئيسي ضمن أسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد في الشرق الأوسط للتصميم المعاصر والراقي. شارك في المعرض أكثر من 300 علامة تجارية ومصمم من أكثر من 35 دولة، واستقطب أكثر من 20 ألف زائر بمشاركة نخبة من دور التصميم العالمية، إلى جانب استوديوهات إقليمية ومصممين مستقلين.

شهد المعرض عروضاً مميزة، من أبرزها Memphis Milano التي قدمتها HMA Living، ومشروع Aquae Mirabiles من دار Buccellati بالتعاون مع الفنان والمصمم لوك إدوارد هول، ومقهى Clicquot Café الذي قدمته Veuve Clicquot بالتعاون مع الفنان ينكا إيلوري. وقالت مريم رئيسي، المديرة الإدارية لشركة HMA Living by Al Shamsi، إن الدورة تميزت بحوارات مثمرة واهتمام حقيقي بأعمال الشركة، وأتاحت لها بناء علاقات جديدة مع معماريين ومصممين وعملاء محتملين.

من جانبها، أوضحت ماريا كريستينا بوتشيلاتي، مديرة الاتصالات العالمية لدار Buccellati، أن المعرض أتاح للدار فرصة التواصل مع قطاع التصميم المتنامي في المنطقة، والتعريف بالمهارات الحرفية العريقة والإرث الإبداعي الذي تتميز به أمام المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والعملاء.

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فرص تجارية وحجوزات مبكرة لدورة 2027

أسهم برنامج Trade/Connect في تنظيم 1500 لقاء مهني بين الجهات العارضة والمشاركين في البرنامج، بزيادة بلغت 28% مقارنة بعام 2025. وأتاح هذا النمو فرصاً لبناء علاقات تجارية جديدة وفتح آفاق للتعاون بين المشاركين.

انعكس الاهتمام المتزايد بالدورة المقبلة في الحجوزات المبكرة لمعرض داون تاون ديزاين 2027، إذ أكدت 75% من الجهات العارضة مشاركتها في الدورة المقبلة. كما شمل البرنامج العام للأسبوع أكثر من 25 تركيباً فنياً توزعت في أنحاء حي دبي للتصميم، إلى جانب جلسات حوارية وورش عمل قادها مصممون ومبدعون من المنطقة والعالم.

وختم الأسبوع بسوق نهاية الأسبوع الذي جمع أكثر من 80 صانعاً وحرفياً وعلامة إبداعية مستقلة، ما منح الزوار فرصة الاطلاع على منتجات محلية ومستقلة إلى جانب الأعمال المعروضة في المعارض.