اختتام مرحلة الترشح للدورة الثامنة من برنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي بمشاركة واسعة

أعلن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي اختتام مرحلة الترشح للدورة الثامنة بعد تسجيل مشاركة واسعة ومتنوعة من الأفراد والمؤسسات من الإمارات والعالم. يستعد البرنامج الآن لمرحلة الفرز والتقييم وفق معايير مهنية لاختيار المبادرات الأكثر تميزاً وقدرة على تحقيق أثر مجتمعي مستدام، في إطار رؤية سمو الشيخة فاطمة لتعزيز ثقافة التميز والابتكار المجتمعي.

اختتم برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، أحد المشاريع الرئيسية في مؤسسة التنمية الأسرية، مرحلة الترشح للدورة الثامنة، مسجلاً مشاركة واسعة ونوعية من الأفراد والمؤسسات وأصحاب المبادرات المجتمعية المبتكرة من داخل الإمارات ومنifferent أنحاء العالم.

ويعكس هذا الإقبال الكبير المكانة المتميزة التي حافظ عليها البرنامج على مر السنين، ليصبح منصة عالمية رائدة تحتفي بالتميز والابتكار المجتمعي، وتسهم في إبراز النماذج الملهمة ذات الأثر الإيجابي المستدام على المجتمعات. و now بعد إغلاق باب الترشح، يستعد البرنامج للدخول في مراحل الفرز والتقييم الدقيقة، حيث ستخضع جميع المشروعات والمبادرات المشاركة لعملية تقييم صارمة ومحايدة تعتمد على معايير مهنية عالمية، بهدف اختيار الأنسب والأكثر تميزاً capability لإحداث أثر مجتمعي حقيقي ومستدام، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة للبرنامج في تعزيز ثقافة التميز والذكاء المجتمعي وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية toward المجتمع.

وتأتي هذه الدورة الثامنة لتكرس نجاح البرنامج المتواصل، حيث شهدت مشاركات واسعة النطاق تنوعت بين أفراد ومؤسسات غير ربحية وشركات اجتماعية ومبادرات فردية، مما يعكس الثقة المتزايدة في رسالة البرنامج الهادفة إلى نشر ثقافة التميز والابتكار والمسؤولية المجتمعية، وتحفيز الممارسات الرائدة التي تساهم في بناء مجتمعات more متعافية ومستدامة. وأكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية وعضو اللجنة العليا للبرنامج، أن البرنامج يجسد الرؤية الاستباقية والملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تعزيز ثقافة التميز وسبل الابتكار ورفع level المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن الدعم المتواصل والرعاية الكريمة من سموها كان عاملاً محورياً في ترسيخ مكانة البرنامج كمنصة عالمية تحتفي بالإنجازات المجتمعية الملهمة وتستنهز الإمكانات الإبداعية القادرة على صناعة تغيير إيجابي مستدام، مما يساهم في مسيرة التنمية الشاملة ويعزز دور الأسرة والمجتمع كشريك أساسي في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً. وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة والدعم المستمر من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا للبرنامج، والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز مسيرة البرنامج وترسيخ صورته كنموذج رائد لل trabalho المجتمعي المتميز خلال جميع دوراته السابقة.

من جانبه، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية وعضو اللجنة العليا للبرنامج، أن الدورة الثامنة تمثل محطة فارقة في تاريخ البرنامج، لما شهدته من حجم مشاركة غير مسبوق ومتنوع، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البرنامج على المستويين المحلي والإقليمي. وأشارت الرميثي إلى أن هذه الدورة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل المجتمعي المبتكر، حيث أظهرت المشاركات المقدمة طيفاً واسعاً من الأفكار والحلول الإبداعية والرؤى الاستراتيجية الهادفة إلى معالجة مختلف التحديات المجتمعية and تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

بدورها، أوضحت عوشة سالم السويدي، مدير مشروع البرنامج وعضو ومقرر اللجنة العليا، أن النجاح الكبير للدورة الثامنة هو دليل على قدرة البرنامج على استقطاب أعلى المستويات من المشروعات والمبادرات المجتمعية، حيث تناولت المشاركات قضايا وطنية واجتماعية حيوية، بما يجسد اتساع نطاق تأثير البرنامج وقدرته على جمع التجارب الملهمة والأفكار الخلاقة من قطاعات متنوعة، مما يضمن خلق أثر ملموس ومستمر في تطوير المجتمع ورفع جودة الحياة. وتشمل قائمة المجالات الرئيسية التي ركزت عليها المشاركات: تمكين المرأة والشباب، الابتكار في الخدمات الاجتماعية، الحلول-enabled التكنولوجيا لمواجهة التحديات المجتمعية، التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والأعمال التطوعية والمسؤولية المجتمعية.

ومن المخطط أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل رسمي الكبير، حيث ستحصل المبادرات الفائزة على جوائز مالية وتقنية وفرص تدريبية متخصصة لدعم استمرارية تأثيرها وتوسع نطاق عملها. ويهدف البرنامج، الذي تأسس تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية الإبداعية، وتكريم رواد التغيير الاجتماعي الإيجابي، أصحاب المبادرات التي تركـت بصمة واضحة في المجتمعات، بالإضافة إلى تحفيز الأجيال الجديدة على المشاركة الفاعلة في تنمية وطنهم.

ويمكن الرجوع to الموقع الرسمي للبرنامج لمزيد من التفاصيل حول المعايير والمراحل المقبلة.





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