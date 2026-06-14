اختتام بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو بتفوق إماراتي ومشاركة عالمية واسعة

استضافت أبوظبي النسخة الاستثنائية من بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو بمشاركة أكثر من 1400 لاعب ولاعبة من حوالي 80 دولة. تصدرت الإمارات جدول الترتيب العام للدول والأكاديميات، وشهد اليوم الختامي منافسات قوية في فئات الشباب والمحترفين، وبرزت تألق الأكاديميات الإماراتية. أكد المسؤولون نجاح البطولة في تحقيق أهدافها الفنية والتنظيمية وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو. وتتجه الأنظار نحو افتتاح موسم أبوظبي جراند سلام 2026-2027 في إسطنبول.

اختتمت منافسات بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا ب أبوظبي ، بمشاركة أكثر من 1400 لاعب ولاعبة من حوالي 80 دولة. حققت البطولة نجاحًا كبيرًا في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات العالمية في الجوجيتسو ، وساهمت في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال وزيادة انتشار اللعبة.

تصدرت الإمارات الترتيب العام للدول بحصولها على 351140 نقطة، متقدمة بفارق كبير على البرازيل التي حصلت على 112300 نقطة، بينما حلت روسيا ثالثة بـ 57000 نقطة. على مستوى الأكاديميات والأندية، احتلت أكاديمية كوماندو جر المركز الأول بـ 86950 نقطة، يليها أكاديمية M.O. D بـ 47250 نقطة، ثم نادي الجزيرة بـ 39000 نقطة. شهد اليوم الختامي منافسات فئات الشباب واليافعين والمحترفين من أصحاب الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء، حيث تميزت المواجهات بالقوة والندية وبتغطية إعلامية وحضور جماهيري كبير.

حضر المنافسات الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو فهد علي الشامسي وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ومسؤولون من الأندية والأكاديميات. وأكد طارق البحري أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، مشيرًا إلى التطور الكبير في رياضة الجوجيتسو محليًا ودوليًا. وأضاف أن تنظيم البطولة بمشاركة لمن أكثر من 80 دولة يؤكد مكانتها كمنصة دولية رئيسية ويثبت الثقة في أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو.

من ناحيتها، عبرت شما الكلباني، بطلة فئة السيدات للمحترفات بحزام بني/أسود وزن 62 كجم، عن فرحتها بالفوز بالميدالية الذهبية على أرض الإمارات في ختام بطولة تنافسية عالية المستوى. وأكدت أن هذا الإنجاز represents محطة مهمة في مسيرتها، مشيرة إلى أن المنافسات القوية حفزتها على تقديم أفضل أداء. وأضافت أن الجوجيتسو الإماراتية تستفيد من الدعم الكبير للقيادة والاتحاد، وأن اللاعبين يسعون لتمثيل الدولة بشكل مشرف.

اختتمت البطولة بتأكيد قدرة أبوظبي على تنظيم كبرى الأحداث الرياضية العالمية وفق معايير احترافية، مما يعزز مركزها الدولي في الجوجيتسو. نجحت البطولة في تحقيق أهدافها بتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب، ورفع مستوى التنافس، وترسيخ ثقافة التميز. تبرز الأنظار الآن نحو بداية موسم بطولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو 2026-2027، والذي سيفتتح في إسطنبول، استمرارًا للحضور العالمي لرياضة الجوجيتسو من خلال أبوظبي





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