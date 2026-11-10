اختتام منافسات الهواة والباراجوجيتسو في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

اختتمت منافسات الهواة والباراجوجيتسو في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو بمشاركة لاعبين من أكثر من 130 دولة في مبادلة أرينا.

اختتمت منافسات فئتي الهواة والباراجوجيتسو ضمن النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو ، التي تقام في مبادلة أرينا بأبوظبي، بمشاركة لاعبين من أكثر من 130 دولة. وتتواصل البطولة حتى 21 نوفمبر الجاري، وتعد واحدة من أكبر بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم.

وأكدت المنافسات مكانة البطولة منصة عالمية لتوسيع قاعدة ممارسي الجوجيتسو، والارتقاء بالمستويات الفنية، وتعزيز دمج أصحاب الهمم في المشهد الرياضي، من خلال إتاحة فرص التنافس أمام مختلف الفئات. وشهدت منافسات الحزام الأبيض للهواة لفئتي الكبار والأساتذة للرجال والسيدات ختام مبارياتها ضمن هذا الإطار.

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تفاصيل ختام منافسات الهواة والباراجوجيتسو في أبوظبي

اختتمت منافسات الحزام الأبيض للهواة في فئتي الكبار والأساتذة للرجال والسيدات، ضمن البطولة التي تستضيفها مبادلة أرينا في أبوظبي. وفي موازاة ذلك، قدمت منافسات الباراجوجيتسو مستويات فنية متميزة عكست تطور أداء الرياضيين من أصحاب الهمم.

وحضر منافسات يوم الختام محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص. كما حضر يوسف عبدالله البطران، ومحمد بن دلموج الظاهري، وحميد محمد بخيت الكتبي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، والدكتورة حمدة النيادي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بيورهيلث، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة والراعية.

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مواقف المسؤولين والمشاركين من نتائج البطولة

أكد يوسف عبدالله البطران أن منافسات الهواة تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة لتطوير اللعبة وضمان استدامة إنجازاتها. وأوضح أن إعداد الأبطال يبدأ بتوفير فرص تنافسية منتظمة تمنح اللاعبين الخبرة والثقة وتصقل قدراتهم.

وذكر البطران أن الإنجازات الكبرى تأتي نتيجة سنوات من التدريب والتدرج واكتساب الخبرات، مشيراً إلى أن منافسات الهواة تمنح الرياضيين فرصة اختبار قدراتهم في بطولة عالمية والاحتكاك بمدارس فنية مختلفة. وأضاف أن الاتحاد يحرص على أن تستوعب البطولة مختلف المستويات والفئات، بما يتيح لكل لاعب التطور وفق قدراته وطموحاته.

من جانبها، أكدت الدكتورة حمدة النيادي أن الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو تعكس التزام بيورهيلث بدعم واحدة من أبرز البطولات العالمية. وأشارت إلى توفير منظومة طبية متكاملة تواكب حجم الحدث وتنوع المشاركين، بما يضمن سلامة الرياضيين ويعزز جودة التنظيم.

وأوضحت النيادي أن الطواقم الطبية المتخصصة تعمل بالتنسيق مع اللجنة المنظمة والجهات المعنية لتلبية احتياجات أكثر من 10 آلاف من اللاعبين طوال أيام البطولة. وأضافت أن ذلك يعكس تطور منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي وقدرتها على دعم استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

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على صعيد النتائج، أعربت اللاعبة الإماراتية موزة الرئيسي، لاعبة نادي الوحدة والحاصلة على الميدالية الفضية في منافسات الحزام الأبيض لفئة الكبار وزن 95 كجم، عن اعتزازها بالصعود إلى منصة التتويج. وأكدت أن النتيجة تمثل محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، ودافع لمواصلة تطوير مستواها والمنافسة على الذهب في النسخ المقبلة.

من جهته، أكد الإسباني كارلوس روميرو، لاعب أكاديمية روم جوجيتسو والمتوج بذهبية الحزام الأبيض لوزن 56 كجم، أن الفوز في أبوظبي يحمل قيمة خاصة نظراً للمكانة العالمية للبطولة. وأشار إلى أن المشاركة أكسبته خبرات فنية كبيرة، وعززت طموحه للعودة مستقبلاً والمنافسة في فئات الأحزمة الأعلى.

أثر البطولة على أصحاب الهمم وخطوات المرحلة المقبلة

قال اللاعب دومينغو سوتو سانتانا، من بورتوريكو، حامل الحزام الأسود وممثل أكاديمية يو إس باراجوجيتسو الأمريكية، إن الجوجيتسو منحه فرصة لاكتشاف قدراته وتطوير مهاراته. وأكد أن البطولة وفرت له ولغيره من أصحاب الهمم منصة عالمية لإبراز إمكاناتهم الرياضية وإلهام المزيد من الرياضيين لخوض التجربة وتحقيق الإنجازات.

وتتواصل منافسات البطولة غداً بانطلاق نزالات فئتي الناشئين والشباب، التي تستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المواهب الصاعدة من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية. وتأتي هذه المرحلة ضمن دور البطولة في إعداد أبطال المستقبل، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو.