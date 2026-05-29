اختتام موسم الحج 2024: مشاركة مليون وسبعمائة ألف حاج ونجاح في إدارة الحرارة

أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 دولة أدوا مناسك الحج في ظل حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، وسط جهود سعودية مكثفة لتوفير الرعاية الصحية والحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين.

اختتم عشرات الآلاف من الحج اج مناسك الحج لهذا العام 2024، بعد أن أمضوا أياما في أداء الشعائر ال دين ية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وشارك في موسم الحج هذا العام أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج من مئة وخمسة وستين دولة حول العالم، مما يجعله أحد أكبر التجمعات ال دين ية السنوية.

ورغم الأجواء الحارة التي تجاوزت الأربعين درجة مئوية، والظروف السياسية المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، تمكن الحجاج من إتمام المناسك بنجاح. وشهد يوم الجمعة إكمال الحجاج لثالث أيام رمي الجمرات في منى، حيث رموا الجمرات الثلاث متوجهين بذلك إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع. وأعرب العديد من الحجاج عن فرحتهم وسعادتهم بإتمام المناسك، مؤكدين أن المشقة التي تحملوها كانت تستحق العناء.

وقال أحد الحجاج المصريين باكيا إنه سعيد جدا لأنه أتم المناسك على خير، مشيرا إلى أن الحج فعلا مشقة خصوصا في هذه الأجواء الحارة. وبدوره، عبر الجزائري الزاوي البالغ من العمر 74 عاما عن فرحته الغامرة وهو يطوق زوجته بذراعه، قائلا إن حلمهما بأداء الحج سويا تحقق بعد 50 عاما من الزواج، فيما اغرورقت عينا زوجته بالدموع. واستمرت الحركة في شوارع مكة حيث الف حافلات تقل آلاف الحجاج المغادرين، بينما ترجل آخرون تحت مظلات ملونة للوقاية من أشعة الشمس الحارقة.

وتشهد المملكة العربية السعودية كل عام تحديات كبيرة في تنظيم موسم الحج، لاسيما فيما يتعلق بالحرارة المرتفعة والزحام الشديد. وقد شهد الحج في السنوات السابقة حوادث مميتة منها عمليات تدافع، لكن شدة الحرارة شكلت التحدي الأكبر هذا العام. وأعلن الهلال الأحمر السعودي أن فرقه قدمت خدمات إسعافية لأكثر من 83 ألف شخص منذ بداية موسم الحج وحتى الخميس الماضي.

ولتخفيف آثار الحرارة، أقامت السلطات السعودية مرافق صحية متطورة وعيادات متنقلة في مختلف المشاعر، ووزعت أكثر من 50 ألفا من الكوادر الطبية و3 آلاف سيارة إسعاف لتغطية احتياجات الحجاج. وتضمنت جهود التوعية توزيع المظلات وأجهزة الرش بالمياه لتخفيف حدة الحر. ويأتي هذا في إطار خطة شاملة تهدف إلى توفير الرعاية الصحية للحجاج وضمان سلامتهم خلال أداء المناسك.

ومما يلفت النظر هذا العام قلة الحجاج الذين ينامون على الطرقات، مما يشير إلى نجاح السلطات السعودية في الحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين. ففي العامين الماضيين، تسببت هذه الظاهرة بالإضافة إلى درجات الحرارة التي قاربت الخمسين درجة مئوية في وفاة نحو 1300 حاج، غالبيتهم العظمى من الحجاج غير النظاميين. وقد شنت السلطات حملات مكثفة لمنع التسلل إلى المشاعر بدون تصاريح، وشددت العقوبات على المخالفين.

وبفضل هذه الإجراءات، تحسنت ظروف الحج بشكل ملحوظ، وبات الحجاج النظاميون يتمتعون بخدمات أفضل وتنظيم أكثر كفاءة. وبهذا، يؤكد موسم الحج هذا العام أن التخطيط الجيد والإدارة المحكمة يمكن أن يقللا من المخاطر ويجعلان هذه الشعيرة الدينية العظيمة أكثر أمانا وراحة للملايين من المسلمين حول العالم





