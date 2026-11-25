اختتمت أكاديمية دبي للإعلام برنامج طلاقة التدريبي لـ6 أيام لتنمية مهارات المتحدثين الرسمي والصحفيين في إدارة الحوار وخطاب الكamera.

اختتمت أكاديمية دبي للإعلام برنامجها التدريبي النوعي "طلاقة" في دبي، في خطوة تهدف إلى صقل مهارات الحضور الإعلامي للاتصال المؤسسي. جمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي لتعزيز قدرات المشاركين على إدارة الحوار بثقة واحترافية مع وسائل الإعلام والجمهور. سعى البرنامج لتمكين المتدربين من صياغة الرسائل المؤسسية ونقلها بوضوح وتأثير، مما يعكس التزام الأكاديمية بتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الإعلامي.

تفاصيل البرنامج التدريبي والمحتوى

امتد البرنامج التدريبي على مدى 6 أيام تدريبية متواصلة، وقدم تجربة تعليمية متكاملة تركز على تطوير مهارات إدارة الحوار. ركزت المنهجية التدريبية على التعامل مع مختلف المواقف الإعلامية من خلال محاكاة دقيقة للقاءات الإعلامية المباشرة. قام المشاركون بالتدريب أمام الكاميرا بشكل مباشر، وتعلموا كيفية الاستجابة الفعالة للأسئلة المفاجئة التي قد تطرح في ظل ضغط الإعلام.

Also read «رسالة إلى القيادات الشابة».. كيف يبقى الأثر؟

شمل البرنامج تدريبات عملية على تحليل الأداء الفردي للتقييم الدقيق لمخرجات كل متدرب. أتاح هذا الأسلوب الفرصة للمتدربين لاختبار قدراتهم الحقيقية وصقل مهاراتهم في بيئة تحاكي تحديات العمل الإعلامي اليومي. أسهمت هذه التجربة المكثفة في تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم ورفع مستوى جاهزيتهم للتواصل مع مختلف شرائح الجمهور بكفاءة.

أهداف البرنامج والمستهدفين

استهدفت النسخة الجديدة من البرنامج مجموعة واسعة من الفئات المهنية، حيث حضرها القيادات الإدارية والمديرون المسؤولون عن الاتصال المؤسسي. شارك فيه المتحدثون الرسميون ومسؤولو العلاقات العامة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب مديري فرق التسويق الرقمي. كما انضم إلى البرنامج صحافيون ومبدعو محتوى وخبراء متخصصون في المجالات الإعلامية والاتصالية.

تناول المحاور المتخصصة التي قدمها البرنامج مجموعة من الدروس الأساسية حول دور المتحدث الرسمي ومسؤولياته الحيوية. تناولت الجلسات كيفية صياغة الرسائل المؤسسية المؤثرة، بالإضافة إلى تطوير مهارات الخطاب والإلقاء الاحترافي. ركزت الجلسات أيضًا على إدارة المقابلات الإعلامية بذكاء، والتعامل بفاعلية مع الأسئلة الصعبة والمواقف الحساسة التي قد تواجه المؤسسات.

Advertisement

ركز التدريب على تطوير الحضور أمام الكاميرا وتعزيز مهارات التواصل المباشر مع الجمهور الرقمي. شمل المحتوى تدريبًا عمليًا على إنتاج المحتوى المخصص للمنصات الرقمية الحديثة، لضمان أقصى تأثير للمؤسسات. هدفت هذه الجلسات إلى تمكين المتدربين من الإسهام في ترسيخ الهوية المؤسسية وتعزيز حضور مؤسساتهم وتأثيرها في المشهد الإعلامي المتغير.

رؤية أكاديمية دبي للإعلام

أكدت منى بوسمرة مديرة أكاديمية دبي للإعلام على أن مهارات التواصل والتأثير وصياغة الرسائل بوضوح أصبحت مقومات أساسية لنجاح القيادات. ذكرت أن الحضور الإعلامي لم يعد مقتصرا على الظهور أمام الكاميرا، بل يتطلب وعيا إعلاميا وثقة عالية في إدارة الحوار. تعتبر مواجهة الجمهور ركيزة أساسية في الحفاظ على سمعة المؤسسات وتعزيز صورتها لدى الفئات المستهدفة.

أضافت منى بوسمرة أن الكلمة تحمل مسؤولية كبيرة وأسلوب تقديمها يسهم في تشكيل صورة المؤسسة أمام الرأي العام. يجسد برنامج "طلاقة" حرص الأكاديمية على تطوير مهارات المشاركين عبر توفير تجربة تدريبية عملية تركز على المحاكاة الواقعية. تمنح هذه التجربة المتدربين الأدوات اللازمة لتوظيف خبراتهم في تقديم رسائل مؤثرة تحقق نتائج ملموسة للمؤسسات التي يمثلونها.

يعكس البرنامج حرص أكاديمية دبي للإعلام على تأهيل كفاءات قادرة على تمثيل مؤسساتها بكفاءة عالية في السوق المحلي والدولي. تسعى الأكاديمية لتوفير برامج متخصصة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة وتواكب التحولات السريعة في مجالات الإعلام والاتصال وصناعة المحتوى. يتماشى هذا المسعى مع رؤية حكومة دبي وتوجهات دولة الإمارات نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعدادها للمستقبل.

Advertisement

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية القطاع الإعلامي في دبي، وضمان قدرة المؤسسات على التواصل الفعال مع جمهورها. من خلال التركيز على تمكين المشاركين، يضمن البرنامج استمرار تقديم خدمات إعلامية احترافية تلبي توقعات المتلقين. يمثل هذا النهج جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير قطاع المعرفة والإعلام في إمارة دبي لتحقيق التميز والإبداع.