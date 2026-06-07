احتفال جماهيري في دبي بمناسبة الذكرى الـ128 لاستقلال الفلبين

احتفل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وألفونسو فير السفیر الفلبيني لدى الدولة، وأمبروسيو إنسيسو الثالث القنصل العام الفلبيني، بمناسبة الذكرى الـ128 لاستقلال جمهورية الفلبين، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي. وحظيت الفعالية، التي نظمتها صفحة «الإمارات تحب الفلبين»، بحضور جماهيري كبير تجاوز 60 ألف شخص من أبناء الجالية الفلبينية والمقيمين والزوار، في مشهد عكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، وما تتميز به الدولة من بيئة مجتمعية قائمة على التسامح والانفتاح والتنوع الثقافي.

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وألفونسو فير السفیر ال فلبين ي لدى الدولة، وأمبروسيو إنسيسو الثالث القنصل العام ال فلبين ي، ال احتفال الجماهيري الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ128 ل استقلال جمهورية ال فلبين ، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي.

وحظيت الفعالية، التي نظمتها صفحة «الإمارات تحب الفلبين»، بحضور جماهيري كبير تجاوز 60 ألف شخص من أبناء الجالية الفلبينية والمقيمين والزوار، في مشهد عكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، وما تتميز به الدولة من بيئة مجتمعية قائمة على التسامح والانفتاح والتنوع الثقافي





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دبي فلبين احتفال استقلال جالية بيئة التسامح الانفتاح التنوع الثقافي

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