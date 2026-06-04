احتفال «مدارس الإمارات الوطنية» بتخريج الدفعة الـ19 من طلبة مجمع العين (دفعة عام الأسرة 2026) في جامعة الإمارات العربية المتحدة

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونيابةً عن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، شهد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، احتفال «مدارس الإمارات الوطنية» بتخريج الدفعة الـ19 من طلبة مجمع العين (دفعة عام الأسرة 2026)، البالغ عددهم 222 طالباً وطالبة، في «جامعة الإمارات العربية المتحدة»، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وأولياء الأمور والقيادات التربوية والتعليمية.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونيابةً عن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، شهد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، احتفال « مدارس الإمارات الوطنية » بتخريج الدفعة الـ19 من طلبة مجمع العين (دفعة عام الأسرة 2026)، البالغ عددهم 222 طالباً وطالبة، في « جامعة الإمارات العربية المتحدة »، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وأولياء الأمور والقيادات التربوية والتعليمية.

يأتي تنظيم الحفل تأكيداً على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم في دولة الإمارات، وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المستمر على دعم مسيرة «مدارس الإمارات الوطنية»، وتعزيز دورها في إعداد أجيال المستقبل، وتمكين الطلبة بالمعارف والمهارات الحديثة، بما ينسجم مع رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى. وبهذه المناسبة، هنّأ معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الخريجين والخريجات وذويهم، ناقلاً إليهم تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وتمنياته لهم بتحقيق مزيد من النجاح والتفوّق في مسيرتهم العلمية والعملية، وأكد أهمية مواصلة الاجتهاد والتميز، للإسهام في خدمة الوطن، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في القطاعات المختلفة





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