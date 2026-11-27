احتفلت الإمارات بعيد الاتحاد الـ55 بفعاليات في دبي وعجمان، تضمنت إطلاق هوية أحياء عجمان واستعراض التراث في مطارات دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.

أقامت المؤسسات والدوائر في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالات رسمية كبرى بمناسبة عيد الاتحاد الـ55، التي تجسّد مشاعر الفخر والولاء والانتماء للوطن وقيادته، مستحضرة مسيرة حافلة بالإنجازات التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، والتي تواصل قيادتنا الرشيدة ترسيخها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.

وجاءت الاحتفالات كخطوة رسمية لتجديد العهد والوفاء للوطن وقيادته، واستلهاماً لقيم الاتحاد التي جعلت الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والتلاحم والطموح، حيث امتدت الفعاليات لتشمل مطارات دبي، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وهيئة كهرباء ومياه دبي، تعكس وحدة الصف والتكافل الوطني.

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مطار دبي يحتفي بالتراث وعام الأسرة الإماراتية

نظمت مطارات دبي احتفالية جسّدت أصالة التراث الإماراتي وكرم الضيافة، حيث استقبلت بالتعاون مع شركائها في مجتمع المطار "oneDXB" الضيوف القادمين بكرم الضيافة الإماراتية الأصيلة، وانسجاماً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، سلطت الاحتفالات الضوء على القيم والعادات التي توارثتها الأسر الإماراتية عبر الأجيال، ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ الروابط المجتمعية.

وعلى وقع أهازيج الحربية، استقبلت مطارات دبي الضيوف القادمين بالقهوة العربية والحلوى، في أجواء تعكس حفاوة الاستقبال التي عُرف بها أهل الإمارات على مرّ الأجيال، وحظي الضيوف بهدايا تذكارية مستوحاة من التراث الإماراتي، شملت بطاقات للأمتعة وحقائب صغيرة تزيّنها نقوش مستوحاة من فن حياكة السدو كما استمتع الأطفال بلقاء شخصيات ترفيهية قدّمتها الجهات المشاركة في مجتمع المطار oneDXB.

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واعتبر ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية يحتفي بها بكل فخر واعتزاز، ويستذكر فيها الرؤية الملهمة للآباء المؤسسين والقيم التي أرست دعائم مسيرة دولة الإمارات ورسّخت مكانتها نموذجاً عالمياً في الطموح والإنجاز، ويكتسب احتفال هذا العام بُعداً خاصاً لتزامنه مع عام الأسرة، بما يحمله من معانٍ تعكس أهمية الروابط الإنسانية التي تجمعنا وتشكّل جوهر مجتمعنا وهويتنا.

ومدت أجواء الاحتفال إلى المبنى 3، حيث اجتمع الزملاء من مختلف الجهات العاملة في المطار للمشاركة في مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سلّطت الضوء على مكانة الأسرة في الثقافة الإماراتية، وتجوّل المشاركون في نموذج مستوحى من منزل الطفولة للمغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم في منطقة الشندغة، والذي جاء اختياره استلهاماً لما يمثله من إرث أسري ووطني عريق، وانسجاماً مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة.

دائرة عجمان تطلق هوية أحياء جديدة لتعزيز الهوية الوطنية

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، احتفالية الدائرة بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمنت مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي جسّدت معاني الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية، واستحضرت مسيرة الاتحاد الشامخ وما حققته الدولة من إنجازات وريادة في مختلف المجالات.

وأقيم الاحتفال في مقر الدائرة بحضور مديريها وموظفيها ومراجعيها، وسط أجواء وطنية عكست روح الأسرة الواحدة والاعتزاز بالانتماء والولاء للدولة، وجسّدت معاني التآلف والتلاحم التي تعكس قيم الأسرة الإماراتية والمجتمع، وشهد الاحتفال إطلاق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، "هوية أحياء عجمان"، في مبادرة نوعية تهدف إلى إبراز الطابع المميز لأحياء الإمارة، وتعزيز حضور هويتها الأصيلة، بما يعكس خصوصية كل حي وما يحمله من ملامح تاريخية وثقافية واجتماعية.

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هيئة كهرباء دبي تحتفل في الشراع واستعراض التراث الآل مكتومي

احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي بالمناسبة الوطنية في "الشراع"، المقر الرئيسي للهيئة، وعدد من مراكزها في مختلف أنحاء دبي، تجسيداً لقيم الاتحاد والولاء والانتماء، واعتزازاً بمسيرة دولة الإمارات وإنجازاتها الحضارية والتنموية، وشارك معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في الاحتفال الرئيسي الذي نظمته الهيئة في مبنى "الشراع"، بحضور مسؤولي الهيئة وعدد كبير من الموظفين.

وتضمنت الاحتفالات أنشطة وفعاليات وطنية وتراثية متنوعة عكست روح الاتحاد وعززت قيم التلاحم والتآخي التي أرسى الآباء المؤسسون، كما استعرضت العروض التراثية أنماط حياة الأسر الإماراتية وتنقّلها مع تعاقب المواسم، ومنها تقليد "الحولة" أو "المقيظ"، الذي كانت تنتقل خلاله العائلات من المناطق الساحلية إلى الواحات والمناطق الجبلية خلال فصل الصيف، بحثاً عن الأجواء المعتدلة ومصادر المياه.

وأيضاً، أتيحت للعائلات فرصة توثيق لحظات وصولها إلى دبي بالتقاط صور عائلية في ركن خاص بعيد الاتحاد، والاحتفاظ بنسخ مطبوعة منها تذكاراً لهذه المناسبة، وشهد نشاط شجرة العائلة للزملاء فرصة لاستكشاف جذورهم العائلية، فيما أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن إطلاق "هوية أحياء عجمان" يأتي انطلاقاً من أهمية الحفاظ على الموروث المحلي وتعزيز الهوية الوطنية والمجتمعية، وإبراز السمات التي تميز أحياء الإمارة، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية.