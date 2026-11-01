احتجاجات فرنسا: اعتقال 779 شخصاً وإصابة 159 من عناصر الأمن

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال 779 شخصاً في احتجاجات فرنسا، وإصابة 159 من عناصر الأمن، مع خطط لتحركات احتجاجية جديدة الأسبوع المقبل.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن السلطات اعتقلت 779 شخصاً خلال احتجاجات شهدتها أنحاء فرنسا يوم السبت، فيما أُصيب 159 من أفراد قوات الأمن في اشتباكات عنيفة. وأعلنت الوزارة في بيان صدر يوم الأحد أن هذه الأرقام تأتي في إطار موجة احتجاجات واسعة شملت مدناً عدة في البلاد.

وذكرت الوزارة أنه جرى إخماد 515 حريقاً، فيما تعرض 36 متجراً لأضرار خلال الاحتجاجات التي استمرت حتى المساء. كما سجلت السلطات ثلاث حوادث نهب، في أثناء تجمعات شهدت توتراً متزايداً في بعض المناطق.

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وأيدت المحاكم، في جميع الحالات تقريباً، قرارات الحظر الجزئي للمظاهرات التي فرضتها السلطات الإدارية الإقليمية. وسارت المسيرات الاحتجاجية في مسارات مصرح بها خارج مراكز المدن، تحت إشراف الشرطة، وهو ما أتاح للمحتجين التعبير عن مطالبهم ضمن إطار محدد.

أعداد المشاركين وتراجع حجم الاحتجاجات في فرنسا

قالت الوزارة إن مجموعات من مثيري الشغب حاولت، قرب نهاية المسيرات، التوجه إلى مراكز المدن ومهاجمة قوات الأمن. وحملت الوزارة مجموعات تنتمي إلى أقصى اليسار السياسي مسؤولية بعض أعمال العنف التي وقعت في تلك الساعات.

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وشارك نحو 320 ألف شخص في المظاهرات بمختلف أنحاء البلاد، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 22 في المئة مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع السابقة. كما بلغ الانخفاض 42 في المئة مقارنة بيوم 17 أكتوبر، قبل أسبوعين، حين شهدت فرنسا أعمال شغب خطيرة وعمليات نهب ودمار واسع النطاق.

ويعكس هذا التراجع في أعداد المشاركين تحولاً ملحوظاً في طبيعة الحراك، إذ انتقلت الاحتجاجات من مرحلة التصعيد الواسع إلى مرحلة أكثر تنظيماً في بعض المدن، مع بقاء المخاوف الأمنية قائمة في ظل الاشتباكات المتفرقة.

دعوات إلى تحركات احتجاجية جديدة الأسبوع المقبل

أعلنت منظمات طلاب المدارس والجامعات الفرنسية، والنقابات العمالية، وحركة السترات الصفراء، تنظيم مزيد من الاحتجاجات في عدة أيام خلال الأسبوع المقبل. وتؤكد هذه الدعوات استمرار الحراك رغم التراجع الملحوظ في أعداد المشاركين.

ويعتزم طلاب المدارس تنظيم تحركات لعرقلة الدراسة يوم الاثنين، بالتزامن مع عودتهم إلى الفصول بعد عطلة الخريف التي استمرت أسبوعين. كما يُخطط لتنظيم إغلاقات للجامعات والمدارس الثانوية يوم الثلاثاء، في خطوة تعكس اتساع دائرة المشاركين في الحراك.

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ودعت النقابات العمالية إلى إضراب عام يوم الخميس، فيما تعتزم حركة السترات الصفراء مواصلة التحركات الاحتجاجية يوم الجمعة. وتوجد خطط أيضاً لتنظيم احتجاجات حاشدة في أنحاء فرنسا يوم السبت.

وإذا نُفذت هذه الخطط، فستكون عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي التي تشهد فيها البلاد احتجاجات، وهو ما يضع السلطات أمام تحدٍ متواصل في إدارة الشارع وضمان الحفاظ على الأمن والنظام العام.