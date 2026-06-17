اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب ورفع العقوبات

توقيع مذكرة تفاهم إلكترونية بين واشنطن وطهران لتعليق العمليات العسكرية، وفتح مسار تفاوضي لمدة 60 يوما، مع تعهدات برفع الحصار البحري وإعادة إعمار الاقتصاد الإيراني.

شهدت الساحة الدولية تطورا دراماتيكيا في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، حيث كشفت مصادر أمريكية مطلعة لوكالة أكسيوس عن توقيع الطرفين إلكترونيا على مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء حالة الحرب القائمة ووقف العمليات العسكرية.

وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق عن بعد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطوة أكدها البيت الأبيض لاحقا، مما يشير إلى رغبة مشتركة في تفعيل مسار دبلوماسي سريع لخفض التصعيد. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن اختيار الصيغة الإلكترونية للتوقيع جاء كإجراء توافقي لتسريع التنفيذ، مشيرا إلى أن الاجتماعات المرتقبة في سويسرا لن تكون مخصصة للتوقيع بل لمناقشة التفاصيل الإجرائية.

وفي سياق متصل، سربت وكالة رويترز مسودة للاتفاق تتضمن أربعة عشر نقطة أساسية، تؤجل بعض القضايا الشائكة والمعقدة، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي، إلى حين التوصل لاتفاق نهائي وشامل، مما يفتح الباب أمام فترة تفاوض مكثفة تستمر لمدة ستين يوما تبدأ من يوم الجمعة في الأراضي السويسرية. تضمنت مذكرة التفاهم بنودا صارمة تفرض وقفاً فورياً ودائماً لكافة العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، مع تعهد الطرفين بعدم المبادرة بأي عمل عدائي أو تهديد باستخدام القوة ضد الآخر، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وفي الجانب الاقتصادي والملاحي، التزمت الولايات المتحدة بالبدء في إزالة الحصار البحري وكافة العوائق المفروضة على إيران خلال ثلاثين يوما، على أن تعود حركة السفن إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب. وفي المقابل، تعهدت إيران بضمان المرور الآمن للسفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان وبالعكس دون تحصيل رسوم لمدة ستين يوما، مع العمل على إزالة الألغام والعقبات الفنية خلال شهر، والتنسيق مع سلطنة عمان والدول الساحلية في مضيق هرمز لضمان إدارة الخدمات البحرية وفق القانون الدولي.

كما تعهدت واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين لصياغة خطة إعادة إعمار وتنمية للاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن ثلاثمائة مليار دولار، مع منح كافة التراخيص المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة ضمن الاتفاق النهائي. أما فيما يخص الملف النووي والعقوبات، فقد أكدت إيران مجددا عدم سعيها لامتلاك أو تطوير أسلحة نووية، واتفق الجانبان على آلية للتخلص من المواد المخصبة المخزنة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع خفض درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع.

وفيما يخص العقوبات، تعهدت الولايات المتحدة بإنهاء كافة أشكال العقوبات، سواء كانت أحادية أو صادرة عن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه. ولتسهيل المرحلة الانتقالية، وافق الطرفان على الحفاظ على الوضع الراهن للبرنامج النووي مقابل عدم فرض واشنطن عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة. كما ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات فورية لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التأمين والتعاملات المصرفية.

وختاما، التزمت الولايات المتحدة بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام الكامل فور تنفيذ المذكرة، على أن يتم الاتفاق على الإجراءات التفصيلية للإفراج عن هذه الأموال خلال جولات التفاوض القادمة لضمان انتقال سلس نحو السلام الدائم





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